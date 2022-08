Il "Gruppo Bomi" acquisito da "UPS"

Il «Gruppo Bomi», leader nel settore della logistica e nella gestione di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute, acquisito dalla società americana di trasporto pacchi e spedizioni internazionali «UPS».

Ups acquisisce il Gruppo Bomi

L’accordo, firmato lunedì, consente a «UPS Healthcare» di estendere la sua presenza globale, con una flotta di oltre 350 veicoli dedicata al trasporto dei prodotti sanitari in ambienti a temperatura controllata e 391mila km² di superficie di strutture, offrendo ai clienti accesso a tempi di spedizione più rapidi, maggiore flessibilità di produzione e soluzioni. L’acquisizione svolgerà un ruolo chiave nella fornitura di trattamenti farmaceutici di prossima generazione e biologici, sempre più sensibili alla temperatura e che richiedono trasporti tempestivi. Con questa operazione si aggiungeranno a «UPS Healthcare» in Europa e America Latina strutture a temperatura controllata in 14 paesi e quasi tremila membri del «Gruppo Bomi» altamente qualificati.

Acquisizione entro fine anno

L’acquisizione è prevista entro la fine dell’anno, subordinatamente alla consueta approvazione da parte delle autorità competenti. Il valore e i termini della transazione non sono stati resi noti.

«Come azienda leader a livello mondiale del settore “Bomi” migliora il nostro portafoglio di servizi e accelera il percorso per diventare il fornitore numero uno di logistica complessa per l’industria healthcare” (assistenza sanitaria, ndr) - ha affermato Kate Gutmann, EVP e presidente di “UPS International, Healthcare and Supply Chain Solutions” - I dipendenti di “UPS Healthcare” e del “Gruppo Bomi” condividono valori simili e le nostre culture sono saldamente improntate a una costante attenzione alla qualità. L’unione dei nostri due team migliorerà significativamente la capacità dei nostri clienti in ambito healthcare di continuare a sviluppare e fornire prodotti innovativi salvavita».

Nel segno della continuità

Le principali figure aziendali del «Gruppo Bomi», incluso l’amministratore delegato Marco Ruini, continueranno a ricoprire i loro ruoli per offrire continuità di servizio ai clienti dopo la chiusura dell’accordo. Anche i dipendenti continueranno a svolgere un ruolo importante nell’organizzazione della nuova società.