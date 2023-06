Gift card Antegnate Gran Shopping, torna il Programma Fedeltà

L’estate sta iniziando e la voglia di shopping sale alle stelle: è il momento perfetto per trovare tutto ciò che serve davvero per affrontare meglio i giorni di vacanza, i pomeriggi a bordo piscina, le calde serate e anche… per togliersi qualche capriccio!

Antegnate Gran Shopping, torna il Programma Fedeltà

Allora se dovete fare un regalo a qualcuno o - ancor meglio - se volete farvi un regalo gradito e gratificante, approfittate della grande opportunità che il Centro Commerciale Antegnate Gran Shopping offre ai propri affezionatissimi clienti: naturalmente stiamo parlando degli iscritti al Programma Fedeltà di Antegnate.

Infatti, dal 10 giugno al 2 luglio, ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 19, è attiva la Promo €uro 50 + €uro 10: tutti possono diventare “fedelissimi” e cogliere al volo questa occasione!

Dieci euro di credito in omaggio

È sufficiente, scaricare AntegnateAPP sul proprio device, registrarsi al programma fedeltà e acquistare, presso l’InfoPAD in piazza Brescia, una Gift Card da 50 euro per ottenere 10 euro in omaggio e ritirare così una Gift Card del valore complessivo di 60 euro. È possibile approfittare della Promo €uro 50 + €uro 10 solo una volta per ogni data di svolgimento dell’iniziativa. È ora di… scatenarsi negli acquisti per prepararsi alle vacanze con outfit irrinunciabili per chi ama essere di super tendenza, in spiaggia come in piscina, al mare e in montagna, ovunque l’Estate ci porti!

Per restare sempre aggiornati su iniziative, promozioni ed eventi, basta collegarsi su antegnateshoppingcenter.it.