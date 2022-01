"Gentile utente Bcc... ": attenzione al messaggio sms, è phishing

Sicurezza

Un sms invita a seguire un link per impedire una fantomatica sospensione delle utenze bancarie "per mancato aggiornamento"

E' arrivato a migliaia di correntisti anche nella nostra zona, in questi giorni, un finto messaggio sms della Bcc, che invita a seguire un link per impedire una fantomatica sospensione delle utenze bancarie "per mancato aggiornamento". In realtà è phishing: la banca non c'entra nulla, si tratta di un tentativo fraudolento di terzi, per carpire informazioni sensibili. Diversi link tra i diversi arrivati sono già stati bloccati.

Questo il messaggio arrivato a molti correntisti (peraltro anche di banche diverse dalla Bcc). "Gentile cliente BCC stiamo provvedendo a sospendere le sue utenze bancarie per mancato aggiornamento. Per evitare accedi". Segue il link malevolo, che porta fortunatamente, oggi, a una pagina di allerta: il trucco è stato in questo caso scoperto e bloccato.

Finto messaggio di blocco utenze: è phishing

Il phishing è la frode informatica con lo scopo di rubare i dati personali di un utente. E' utile diffidare sempre da mail o SMS che richiedano l’inserimento di dati riservati: non sono canali utilizzati dalle vere banche, per mettersi in contatto con i propri clienti, quando hanno bisogno di aggiornare dati.

Il sito della Bcc stessa, in una sezione specifica, suggerisce "di diffidare da messaggi non personalizzati che contengono toni intimidatori, errori ortografici e grammaticali e che non riportano una data di scadenza per l’invio delle informazioni".