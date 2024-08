Ex Antebiago, in arrivo sette palazzine

E’ partito a Spino d'Adda l’iter amministrativo per iniziare i lavori di rigenerazione dell’ area dismessa "ex Antebiago".

Dalla demolizione alla rinascita

I lavori di demolizione dei vecchi edifici della ex ditta «Antebiago» e la ristrutturazione di parte dell’ufficio postale erano terminati da diversi mesi, e sembrava che la situazione fosse del tutto bloccata per la costruzione delle nuove palazzine. Tuttavia, la delibera comunale di martedì ha dato il via all’iter che terminerà con l’inizio dei lavori delle annunciate abitazioni.

Cinquanta nuovi appartamenti

Il progetto urbanistico prevede la nuova costruzione di sette palazzine a carattere residenziale, per un totale di circa 50 unità e per oltre tremila metri quadri, disposte "a corte" con una viabilità interna privata e mantenuta in carico della società responsabile "Quantum real estate srl".

Le altezze saranno varie, da due e quattro piani fuori terra, con autorimesse mantenute al piano terra per i noti problemi di falda. Verrà inoltre mantenuto e ristrutturato l’edificio su viale della Vittoria che comprende gli uffici di Poste Italiane e di qualche ufficio privato per un totale di circa 420 metri quadrati. Oltre a questi progetti, sarà anche realizzata una pista ciclabile e una striscia di parcheggi lungo tutto il viale, mentre tutti i marciapiedi verranno ristrutturati.