Dopo una semestrale brillante Bcc Treviglio apre la Festa del Socio

A pochi giorni dalla presentazione della Semestrale 2022 e dalla stipula di una nuova convenzione tra la Fondazione Cassa rurale e il Comune per il Fondo di solidarietà comunale, la Bcc di Treviglio si appresta ad aprire domani pomeriggio, sabato 24 settembre, le porte per la tradizionale Festa del Socio, secondo evento della serie aperta sabato scorso con il Concerto di fine estate in piazza del Santuario.

La semestrale di Bcc

Con quasi sette milioni di utile netto e ancora un grosso taglio agli stock di crediti deteriorati, è stata una "semestrale" positiva quella della Bcc Treviglio, che nei primi sei mesi del 2022, dopo aver contabilizzato un costo del credito pari a 7,2 milioni di euro ha raggiunto un utile ante imposte di 7,96 milioni di euro. L’utile netto, spiega il presidente Giovanni Grazioli, si attesta a circa un milione in meno.

Ceduti trenta milioni di Npl

Anche nella prima parte del 2022 è proseguita l’attività di riduzione degli stock di NPL che, a fronte della cessione di 30 milioni di euro, resa possibile anche grazie al supporto dalla redditività derivante dalla attività core della Banca, ha consentito di portare, a valori netti, le sofferenze a 10 milioni di euro ed il totale del credito deteriorato (Sofferenze + UTP) a 21 milioni di euro. La Banca ha così raggiunto i propri obiettivi in tema di riduzione del rischio sul comparto NPL.

Crescono i conti correnti

In crescita il numero dei conti correnti che, rispetto al semestre precedente, sono aumentati di circa 400 unità, superando complessivamente i 45mila. "Quello che emerge dai numeri - commenta Grazioli - è un risultato importante, a testimonianza della dinamicità della Bcc e della capacità di generare l’autofinanziamento necessario a garantirne la gestione ordinaria e straordinaria assicurando, al contempo, il supporto necessario all’economia locale anche in contesto straordinario e complesso, caratterizzato, prima dall’emergenza Covid-19 e, poi, dagli effetti collegati al conflitto in Ucraina che ha avuto, e continuerà ad avere, forti impatti sulle imprese e le famiglie del territorio".

La Festa del Socio di Bcc Treviglio

La Festa si terrà al PalaGerundium di Casirate, le prenotazioni per partecipare si sono chiuse nelle scorse ore. In programma un ricco programma musicale, proposto da Marco Ferri e dalla sua Evolution Swing Band. Sarà un «viaggio musicale» con brani dei più grandi autori della storia: da Frank Sinatra a Michael Bublè.