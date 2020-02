Dal bar al parrucchiere fino al ristorante, c’è anche la Bassa tra le 246 attività storiche di Regione Lombardia

Regione Lombardia ha aggiunto 246 nuove attività storiche e di tradizione alle 2011 imprese che già sono inserite nello speciale elenco regionali. Tra queste nuove attività, identificate dal primo provvedimento del 2020 dell’assessorato allo Sviluppo economico, 131 sono i negozi storici, 72 i locali storici e 43 le botteghe artigiane storiche. E non mancano riconoscimenti nella Bassa e nel Cremasco

Attività storiche nella Bassa

Ci sono anche tre realtà della Bassa nel novero delle 246 attività riconosciute come storiche da Regione Lombardia. Partiamo da Treviglio dove a ricevere il riconoscimento sarà “De Pascalis Barbieri” di Cristian Depascalis, la storica attività artigiana di barbiere e parrucchiere di via Verga aperta nel 1953.

A Brignano, invece, verrà insignito il Bar Ristorante San Rocco, meglio conosciuto in paese come il “Bar Toffetti”, attività storica di via Visconti aperto dal 1973. Infine, a Urgnano, dal 1979 è in piena attività il rinomato Ristorante al Santuario che si trova in piazzale Santuario nella frazione di Basella.

I requisiti

Regione Lombardia riconosce negozi, locali e botteghe storiche caratterizzate dalla continuità nel tempo, per almeno 40 anni, della gestione, dell’insegna e della merceologia offerta, e da altri fattori, quali la collocazione in strutture di pregio e la conservazione di arredi e attrezzature storici.

“Siamo orgogliosi di queste attività – ha detto l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli – che sono la storia delle nostre più belle tradizioni”.

Le attività premiate in provincia di Bergamo

Oltre alle tre citate attività della Bassa, in provincia di Bergamo si contano altre 30 attività riconosciute come storiche. Ecco quali sono:

Albino, Trattoria Moro (1961), Storica attività

Albino, Gastronomia Morotti (1955), Storica attività

Albino, Enoteca (1962), Storica attività

Bergamo, Bottega Della Chiave (1969), Bottega Artigiana storica

Bergamo, Macelleria Lussana (1954), Storica attività

Bergamo, Gioielleria Ruggieri (1970), Storica attività

Bergamo, dal 1938 Leidi Raviolificio Gastronomia (1938), Storica attività

Bergamo, Paolo Fiori (1978), Storica attività

Bergamo, Bar Circolino (1961), Storica attività

Bossico, Ristorante Sette Colli (1961), Storica attività

Bottanuco, Alimentari Pasinetti (1949), Storica attività

Castelli Calepio, Fratus Tende (1974), Storica attività artigiana

Cene, Cicli Moto Bazzana (1937), Storica attività

Chiuduno, Macelleria Finazzi (1952), Storica attività

Colere, Cooperativa di consumo Colere (1920), Storica attività

Lallio, Facchinetti Angelo srl. (1976), Storica attività

Nembro, Ottica Ceroni (1973), Storica attività

Osio Sopra, Panificio Testa (1939), Storica attività artigiana

Rovetta, Macelleria Pezzoli (1954), Storica attività

Sarnico, Bar Centrale (1970), Storica attività

Selvino, Ristorante Sorriso (1975), Storica attività

Seriate, Da Franco (1979), Storica attività

Serina, La Taverna Rottigni (1941), Storica attività

Stezzano, Bar Company (1965), Storica attività

Telgate, Trattoria del Bersagliere (1974), Storica attività

Trescore Balneario, Parimbelli abbigliamento (1925), Storica attività

Trescore Balneario, Enoteca Rizzi (1973), Storica attività

Treviolo, Macelleria Carminati (1966), Storica attività

Treviolo, Panificio Finazzi (1975), Storica attività artigiana

Zanica, Ortofrutta Valietti (1969), Storica attività

Attività premiate anche nel Cremasco

Anche il Cremasco si difende bene e porta il riconoscimento meritato a cinque attività. Si tratta del Bar Ristorante Arpini di Casale Cremasco-Vidolasco aperto dal 1968, della Farmacia Centrale di Crema aperta dal 1972, della Macelleria Ubbiali di Crema aperta dal 1962, dell’Osteria degli Amici aperta dal 1964 nella frazione di Gradella a Pandino e della Gala Hair Haouse di Spino d’Adda aperta dal 1977.

A queste si aggiungono altre 10 in provincia di Cremona:

Castelleone, Ristorante Pizzeria Bar Vapore (1967), Storica attività

Castelverde, Trattoria Franca E Luciano (1967), Storica attività

Cremona, Tabaccheria Scaglia Ivan (1979), Storica attività

Cremona, Pasticceria Sanremo (1971), Storica attività

Cremona, Pozzi Ottici (1958), Storica attività

Cremona, Visionottica Bonardi (1970), Storica attività

Cremona, Scaramuzza (1963), Negozio storico

Isola Dovarese, Arcari Arredamenti (1976), Negozio storico

Pessina Cremonese, Bar Ristorante dell’autista (1975), Storica attività

Rivarolo del Re ed Uniti, Panificio Casalani (1973), Storica attività

TORNA ALLA HOME