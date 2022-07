Cerchi lavoro? Ecco 55 offerte dei Centri per l'impiego della Bassa, e tante altre

Come ogni settimana, i Centri dell’impiego della provincia di Bergamo pubblicano una sintesi di tutte le offerte di lavoro alle quali è possibile candidarsi nei sei uffici pubblici di Treviglio, Romano, Bergamo, Grumello del Monte, Albino, Trescore, Lovere e Zogno. Eccole tutte. Nella Bassa, questa settimana sono 55 le offerte in campo. Per candidarsi, se si è in possesso dei requisiti specificati nel bollettino, è necessario inviare una mail al centro per l'impiego di riferimento allegando il modulo di autocandidatura scaricabile online e il proprio curriculum vitae, avendo cura di fare riferimento al codice identificativo della professione a cui si è interessati.

Lavoro, 55 offerte nella Bassa, e tante altre in provincia di Bergamo

Centro per l'Impiego di Treviglio impiego.treviglio@provincia.bergamo.it

17997 ELETTRICISTA JUNIOR O SENIOR luogo di lavoro: CARAVAGGIO

17200 ADDETTI DI REPARTO CON ESPERIENZA luogo di lavoro: VERDELLINO

18042 CARPENTIERE SALDATORE SENIOR luogo di lavoro: VERDELLINO

17662 ADDETTO PAGHE E CONTRIBUTI luogo di lavoro: INZAGO

17205 ADDETTI VENDITA SUPERMERCATO luogo di lavoro: VERDELLINO

18024 ADDETTO DISTRIBUTORE BENZINA luogo di lavoro: CARAVAGGIO

17984 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO luogo di lavoro: ARCENE

17422 ADDETTO AL PORTIERATO ALBERGO luogo di lavoro: MISANO DI GERA D'ADDA

17525 CONTABILE luogo di lavoro: TREVIGLIO

17663 MAGAZZINIERE luogo di lavoro: CAMBIAGO

17625 ADDETTO AL MAGAZZINO luogo di lavoro: BRIGNANO GERA D'ADDA

17902 OPERAIO ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO luogo di lavoro: CARAVAGGIO

17781 BANCONIERE luogo di lavoro: CARAVAGGIO

17780 TORNITORE DI METALLI luogo di lavoro: CARAVAGGIO

17775 STAMPATORE MATERIE PLASTICHE luogo di lavoro: VERDELLINO

17769 CAMERIERA AI PIANI luogo di lavoro: MISANO DI GERA D'ADDA

17519 OPERAIO METALMECCANICO luogo di lavoro: VERDELLINO

17807 APPRENDISTA CARTOTECNICO luogo di lavoro: ARZAGO D'ADDA

17664 TECNICO COMMERCIALE luogo di lavoro: CAMBIAGO

17701 CABLATORE JUNIOR O SENIOR luogo di lavoro: POZZO D'ADDA

17946 MONTATORE SERRAMENTI luogo di lavoro: CARAVAGGIO

17913 PARRUCCHIERE luogo di lavoro: FARA GERA D'ADDA

17602 TECNICO RIPARAZIONI ILLUMINAZIONE luogo di lavoro: CAMBIAGO

17704 ADDETTO LAVORAZIONI MECCANICHE luogo di lavoro: POZZO D'ADDA

17903 MAGAZZINIERE luogo di lavoro: CARAVAGGIO

17825 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO luogo di lavoro: FARA GERA D'ADDA

17527 ADD. AMMINISTRAZIONE luogo di lavoro: TREVIGLIO

17952 OPERAIO SETTORE CHIMICO-FARMACEUTICO luogo di lavoro: COMUN NUOVO

17956 MUNGITORE luogo di lavoro: TRESCORE CREMASCO

17854 ELETTRICISTA luogo di lavoro: OSIO SOTTO

16164 MURATORE/MANOVALE EDILE luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

17882 IDRAULICO JUNIOR O SENIOR luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

17674 FALEGNAME SERRAMENTISTA luogo di lavoro: CARAVAGGIO

17907 OPERAIO LATTONIERE luogo di lavoro: CISERANO

Centro per l'Impiego di Romano di Lombardia impiego.romano@provincia.bergamo.it

17430 MANOVALE DI MAGAZZINO luogo di lavoro: CIVIDATE AL PIANO

17202 ADDETTI DI REPARTO CON ESPERIENZA luogo di lavoro: COVO

17201 ADDETTI VENDITA SUPERMERCATO luogo di lavoro: COVO

17888 SALDATORE luogo di lavoro: SERGNANO

17889 CONDUCENTE MEZZI TERRA luogo di lavoro: SERGNANO

17938 TIROCINANTE TORNITORE CNC luogo di lavoro: COVO

17939 TORNITORE CNC BORDO MACCHINA luogo di lavoro: COVO

17940 APPRENDISTA TORNITORE CNC luogo di lavoro: COVO

18018 ADDETTO/A CONTABILITA' luogo di lavoro: ANTEGNATE

17941 OPERAIO/A TORNITORE CNC luogo di lavoro: COVO

17929 MANOVALE SEGNALETICA STRADALE luogo di lavoro: SONCINO

17918 MANOVALI EDILI luogo di lavoro: MORENGO

18009 OPERAIO/A DI PRODUZIONE luogo di lavoro: GHISALBA

17932 APPRENDISTA TERMOIDRAULICO luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

18010 OPERAIO DI PRODUZIONE luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

17891 MANOVALE luogo di lavoro: SERGNANO

17892 MAGAZZINIERE luogo di lavoro: SERGNANO

18030 CUCITORE/CUCITRICE DI LINEA luogo di lavoro: MARTINENGO

17974 TECNICO ANALISTA luogo di lavoro: ANTEGNATE

17897 MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO luogo di lavoro: CIVIDATE AL PIANO

17890 AUTISTA MEZZI PESANTI luogo di lavoro: SERGNANO

Centro per l'Impiego di Albino impiego.albino@provincia.bergamo.it

18000 MONTATORE INDUSTRIALE luogo di lavoro: COLZATE

17955 STAMPATORE luogo di lavoro: ALBINO

17958 MANOVALE luogo di lavoro: PRADALUNGA

17985 AUTISTA PATENTE CQC luogo di lavoro: VERTOVA

18002 ADDETTO AL TAGLIO LASER luogo di lavoro: COLZATE

Centro per l'Impiego di Bergamo segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it

17942 CARROZZIERE ESPERTO luogo di lavoro: TREVIOLO

17973 ASSEMBLATORE ELETTROMECCANICO luogo di lavoro: SCANZOROSCIATE

17968 BARISTA luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

17976 OPERAIO ADDETTO ALLA DISINFESTAZIONE luogo di lavoro: CURNO

17970 AGENTE DI COMMERCIO luogo di lavoro: TREZZANO SUL NAVIGLIO

17874 MULETTISTA CON PATENTINO luogo di lavoro: CURNO

17871 ELETTRICISTA QUALIFICATO O APPRENDISTA luogo di lavoro: BERGAMO

17868 ELETTROMECCANICO luogo di lavoro: MOZZO

17948 APPRENDISTA/OPERAIO ASSEMBLATORE luogo di lavoro: ALBANO SANT'ALESSANDRO

17898 IMPIEGATA CONTABILE IN STUDIO PROFESSIONALE luogo di lavoro: BERGAMO

17965 ADDETTI ALLE VENDITE luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

17963 AIUTO MONTATORE ARREDI E TRASLOCATORI luogo di lavoro: BRUSAPORTO

17962 IMPIEGATA/O CONTABILE luogo di lavoro: PONTERANICA

17708 PERSONALE DELLA RISTORAZIONE luogo di lavoro: BERGAMO

16820 AIUTO PIZZAIOLO O ADDETTO CASSA luogo di lavoro: BERGAMO

17652 ESTETISTA ESPERTA luogo di lavoro: BERGAMO

18004 RIPARATORE PRESSE CLIENTI luogo di lavoro: GRASSOBBIO

17801 OPERATORE SU FUNE SETTORE EDILE luogo di lavoro: BERGAMO

17608 OP. FISCALE luogo di lavoro: BERGAMO

17719 ASA luogo di lavoro: BERGAMO

17928 OPERAI ATTREZZISTI / ADD. CONFEZIONAMENTO luogo di lavoro: BAGNATICA

17837 OPERATORE CONTROLLO ACCESSI luogo di lavoro: STEZZANO

17737 OPERAIO ESCAVATORISTA luogo di lavoro: BERGAMO

17707 GEOMETRA - INGEGNERE luogo di lavoro: BERGAMO

17789 CUCITRICE ESPERTA CAMICIE luogo di lavoro: BERGAMO

17927 POSATORE DI SERRAMENTI luogo di lavoro: CURNO

17791 TESSITRICE - ORDITRICE luogo di lavoro: BERGAMO

17790 TECNICO PROGRAMMATORE luogo di lavoro: BERGAMO

17914 APPRENDISTA IDRAULICO luogo di lavoro: DALMINE

17961 ACCOUNT COMMERCIALE FORMAZIONE luogo di lavoro: BRUSAPORTO

18031 RECEPTIONIST luogo di lavoro: BERGAMO

18028 MANUTENTORE GRUPPI ELETTROGENI luogo di lavoro: DALMINE

17139 AD. PAGHE luogo di lavoro: BERGAMO

17282 CONSULENTE ASSICURATIVO luogo di lavoro: BERGAMO

18012 IMPIEGATO TECNICO PEST CONTROL luogo di lavoro: BERGAMO

18013 VERNICIATORE luogo di lavoro: BAGNATICA

17787 IMPIEGATO CARROZZERIA AUTO luogo di lavoro: CURNO

180 ASSISTENTE ALLA POLTRONA luogo di lavoro: BERGAMO

18014 RIPARATORE AUTO luogo di lavoro: CURNO

Centro per l'Impiego di Clusone impiego.clusone@provincia.bergamo.it

17960 CABLAGGIO QUADRI ELETTRICI luogo di lavoro: SONGAVAZZO

17992 OPERATORE CNC MACCHINEUTENSILI E OSSITAGLIO luogo di lavoro: CERETE

Centro per l'Impiego di Grumello del Monte impiego.grumello@provincia.bergamo.it

17620 FALEGNAME COSTRUZIONE STAND luogo di lavoro: CHIUDUNO

17879 AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

17541 COMMIS DI CUCINA 6 LIV. luogo di lavoro: PARATICO

17908 APPRENDISTA OPERAIO luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

17901 OPERAIO FALEGNAME luogo di lavoro: BOLGARE

17933 SEGRETARIA luogo di lavoro: CREDARO

17537 OPERAIO IMBALLAGGI IN LEGNO luogo di lavoro: BOLGARE

17792 OPERAIO MACCHINE STAMPA luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

17617 ALLESTITORE STAND luogo di lavoro: CHIUDUNO

17954 OPERATORE SOCIO SANITARIO luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

17665 CATALOGATORE DIGITALE ARTICOLI luogo di lavoro: PALOSCO

17758 AUTISTA PATENTE CE + CQC luogo di lavoro: MORNICO AL SERIO

17799 TIROCINANTE IMPIEGATO luogo di lavoro: TELGATE

17793 ATTREZZISTA CAMBIO STAMPI luogo di lavoro: CASTELLI CALEPIO

17808 MONTATORE CANALI AERAULICI luogo di lavoro: CASTELLI CALEPIO

17601 FALEGNAME luogo di lavoro: ADRARA SAN MARTINO

17280 ELETTRICISTA luogo di lavoro: VILLONGO

17999 ADDETTO MISCELAZIONE luogo di lavoro: MORNICO AL SERIO

17996 ADDETTO ALLO STAMPAGGIO luogo di lavoro: VIADANICA

17995 STAMPATORE DI GOMMA luogo di lavoro: VIADANICA

17453 INSTALLATORE FIBRE OTTICHE luogo di lavoro: CASTELLI CALEPIO

17683 IMPIEGATA COMMERCIALE luogo di lavoro: TELGATE

Centro per l'Impiego di Lovere

17702 A.S.A. luogo di lavoro: SOVERE

16785 MURATORE- CARPENTIERE EDILE luogo di lavoro: BOSSICO

16983 OPERAIO REFRATTARISTA luogo di lavoro: SOVERE

17496 OPERAIO PER COIBENTAZIONI luogo di lavoro: PIANICO

17893 2 OPERAIO EDILE luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

17943 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

17699 2 OPERAI GENERICI luogo di lavoro: SOVERE

17626 ALESATORE luogo di lavoro: SOLTO COLLINA

17352 TECNICO COMMERCIALE luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

17539 MANUTENTORE MECCANICO SENIOR luogo di lavoro: LOVERE

17458 MONTATORE - APPRENDISTATO luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

17628 TORNITORE luogo di lavoro: SOLTO COLLINA

16984 AIUTO IDRAULICO luogo di lavoro: SOLTO COLLINA

16913 IMPIEGATO UFFICIO TECNICO luogo di lavoro: SOVERE

17567 ADDETTA PAGHE E CONTRIBUTI luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

17351 2 CARPENTIERE-LATTONIERE-MONT. luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

Centro per l'Impiego di Ponte San Pietro impiego.pontesanpietro@provincia.bergamo.it

18005 TUBISTA SALDATORE luogo di lavoro: CAPRIATE SAN GERVASIO

18007 FACCHINO luogo di lavoro: CALUSCO D'ADDA

18034 PERITO ELETTROTECNICO/MECCATRONICO luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

18037 TECNICO TRASFERTISTA luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

18006 ADDETTO PULIZIE luogo di lavoro: AMBIVERE

18008 OPERAIO EDILE luogo di lavoro: TERNO D'ISOLA

18038 MONTATORE MECCANICO CARPENTERIA luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

17989 OPERATORE DI PRODUZIONE DI POLIMERI PLASTICI luogo di lavoro: FILAGO

18035 MONTATORE MECCANICO DI ELETTROMANDRINI luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

18033 IMPIEGATO/A UFFICIO MAGAZZINO luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

18032 AUTISTA PATENTE C luogo di lavoro: SUISIO

17987 ADDETTO MANUTENZIONE DEL VERDE luogo di lavoro: VILLA D'ALME'

17966 AUTISTA C3 luogo di lavoro: TREZZO SULL'ADDA

17969 ELECTRICAL ENGINEER luogo di lavoro: AMBIVERE

18036 COLLAUDATORE luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

Centro per l'Impiego di Trescore Balneario impiego.trescore@provincia.bergamo.it

17749 CABLATORE LINEE ELETTRICHE luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

17643 OPERAIO EDILE luogo di lavoro: CENATE SOPRA

17450 OPERAIO EDILE E PAVIMENTISTA INDUSTRIALE luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

17448 OPERATORE CNC luogo di lavoro: CASAZZA

17646 MAGAZZINIERE CARRELLISTA luogo di lavoro: SPINONE AL LAGO

17953 ADDETTO ALLA PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO IN PANETTERIA luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

17978 ADDETTO ALLA RISTORAZIONE PRESSO MC DONALD luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

17647 OPERATORE LINEE DI PRODUZIONE luogo di lavoro: SPINONE AL LAGO

17658 SALDATORE A TIG E LAVORAZIONE LAMIERA luogo di lavoro: SERIATE

17689 GEOMETRA O EQUIPARATO luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

17964 ADDETTO PULIZIE luogo di lavoro: CENATE SOTTO

17409 CABLATORE ELETTRICO luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

17936 OPERAIO EDILE luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

17916 OPERAIO - ISOLAMENTI TERMICI luogo di lavoro: CASAZZA

18027 SALDATORE A FILO ED ELETTRODO luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

18026 IMPIEGATO DI UFFICIO TECNICO E DISEGNATORE luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

18025 RESPONSABILE RISORSE UMANE luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

18021 OPERAIO ELETTRICISTA luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

17742 OPERATORE DI PRODUZIONE MESCOLE luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

17880 OPERAIO VERNICIATORE luogo di lavoro: MONTELLO

17743 MAGAZZINIERE CARRELLISTA luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

17806 IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI E GESTIONE COMMESSE luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

17823 OPERATORE DEL VERDE luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

18022 OPERAIO FALEGNAME JUNIOR luogo di lavoro: GORLAGO

17348 LAVAPIATTI luogo di lavoro: GRONE

17357 AIUTO-CUOCO luogo di lavoro: GRONE

17774 STAGISTA UFF. TECNICO - RICEVIMENTO CAMPIONI luogo di lavoro: ENTRATICO

17878 AUTISTA OPERAIO luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

17358 CAMERIERE luogo di lavoro: GRONE

17359 PIZZAIOLO luogo di lavoro: GRONE

17930 OPERAIO GENERICO luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

17805 OPERATORE DI MAGAZZINO luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

Centro per l'Impiego di Zogno impiego.zogno@provincia.bergamo.it

18019 OPERAIO EDILE/SPECIALIZZATO/QUALIFICATO/APPRENDISTA luogo di lavoro: PIAZZATORRE

17867 FALEGNAME luogo di lavoro: SEDRINA

17988 IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI luogo di lavoro: SERINA

17935 MECCANICO RIPARATORE D'AUTO/GOMMISTA E APPRENDISTA MECCANICO luogo di lavoro: ALME'

17945 ASA OSS luogo di lavoro: SEDRINA

17573 FALEGNAME ADDETTO CNC LEGNO luogo di lavoro: ALME'

17982 TORNITORE CNC luogo di lavoro: VAL BREMBILLA

17947 ADDETTO CONTABILITA' luogo di lavoro: ALME'

17495 APPRENDISTA LAMIERISTA luogo di lavoro: VAL BREMBILLA

17490 SALDATORE luogo di lavoro: VAL BREMBILLA

17513 TORNITORE/FRESATORE luogo di lavoro: SEDRINA

17695 APPRENDISTA ELETTRICISTA luogo di lavoro: SEDRINA

17627 CARTONGESSISTA/MURATORE luogo di lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE