Cerchi lavoro? Ecco 45 posizioni aperte nella Bassa bergamasca

Come ogni settimana, i Centri dell’impiego della provincia di Bergamo pubblicano una sintesi di tutte le offerte di lavoro alle quali è possibile candidarsi nei sei uffici pubblici di Treviglio, Romano, Bergamo, Clusone, Grumello del Monte, Albino, Trescore, Lovere e Zogno. Per candidarsi, se si è in possesso dei requisiti specificati nel bollettino, è necessario inviare una mail al centro per l'impiego di riferimento allegando il modulo di autocandidatura scaricabile online e il proprio curriculum vitae, avendo cura di fare riferimento al codice identificativo della professione a cui si è interessati.

Ecco l'elenco dettagliato delle offerte aggiornate al 4 settembre

Centro per l'Impiego di Treviglio

19556 OPERAIO GENERICO luogo di lavoro: ARZAGO D'ADDA

19025 EDUCATORE PROFESSIONALE luogo di lavoro: PONTIROLO NUOVO

19955 IDRAULICO luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

20093 FALEGNAME JUNIOR O SENIOR luogo di lavoro: VERDELLO

20085 INSTALLATORE IMPIANTI DI SICUREZZA luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

19953 ADD. MONTAGGIO luogo di lavoro: PONTIROLO NUOVO

19931 INTERIOR DESIGNER luogo di lavoro: CISERANO

19213 OPERAIO METALMECCANICO luogo di lavoro: VERDELLINO

19868 OPERAIO GENERICO luogo di lavoro: MISANO DI GERA D'ADDA

19558 OPERAIO CARTOTECNICO luogo di lavoro: ARZAGO D'ADDA

17775 STAMPATORE MATERIE PLASTICHE luogo di lavoro: VERDELLINO

20051 ADD. PRODUZIONE E MAGAZZINO luogo di lavoro: TREVIGLIO

20010 CUOCO/AIUTO CUOCO luogo di lavoro: TRUCCAZZANO

18990 OPERAIO GENERICO luogo di lavoro: CARAVAGGIO

19033 ELETTRICISTA JUNIOR O SENIOR luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

19789 GEOMETRA luogo di lavoro: TREVIGLIO

18136 OPERAI EDILI luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

20060 ADD. ALLA PRODUZIONE luogo di lavoro: TREZZO SULL'ADDA

20338 OPERATORE MECCANICO JUNIOR luogo di lavoro: OSIO SOTTO

20542 AUTISTA CONSEGNATARIO luogo di lavoro: CAPRALBA

20485 ADD. PAGHE E CONTRIBUTI luogo di lavoro: TREZZO SULL'ADDA

20463 APPRENDISTA OPERAIO METALMECCANICO luogo di lavoro: PONTIROLO NUOVO

20430 ADD. PRODUZIONE MAGLIERIA luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

20425 ADD. CENTRI DI LAVORO JUNIOR O SENIOR luogo di lavoro: TREVIGLIO

20339 OPERAIO TORNITORE luogo di lavoro: TREVIGLIO

20333 ADD. PRODUZIONE luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

20330 ADD. BANCONISTA luogo di lavoro: CISERANO

20293 ADD. PRODUZIONE luogo di lavoro: VAILATE

20290 ADD. CONFEZIONAMENTO COSMETICI luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

20283 TECNICO INFORMATICO luogo di lavoro: CARAVAGGIO

20272 ADD. ALLA TINTURA luogo di lavoro: VAPRIO D'ADDA

20271 ADD. AL TAGLIO luogo di lavoro: VAPRIO D'ADDA

20177 IMPIEGATO TECNICO luogo di lavoro: VERDELLINO

20232 TORNITORE DI METALLI luogo di lavoro: CARAVAGGIO

20216 ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI luogo di lavoro: OSIO SOTTO

20155 APPRENDISTA MECCANICO MOTOVEICOLI/CARROZZIERE AUTOMOBILI luogo di lavoro: OSIO SOTTO

20190 ADD. MONTAGGIO E MAGAZZINO luogo di lavoro: VERDELLINO

20182 GEOMETRA UFFICIO TECNICO luogo di lavoro: SPIRANO

Centro per l'Impiego di Romano di Lombardia

20547 OPERATORE CENTRO ACCOGLIENZA luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

20548 MEDIATORE CULTURALE luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

20560 COMMESSO DI NEGOZIO luogo di lavoro: ANTEGNATE

20561 AUTISTA PATENTE C E CQC luogo di lavoro: FARA OLIVANA CON SOLA

20511 FALEGNAME luogo di lavoro: SONCINO

20537 APPRENDISTA IDRAULICO luogo di lavoro: PUMENENGO

20522 OPERAIO IMPIANTO BIOGAS luogo di lavoro: BARBATA

Centro per l'Impiego di Bergamo

20214 IMPIEGATA/O CONTABILE luogo di lavoro: BERGAMO

19977 MECCANICO AUTORIPARATORE luogo di lavoro: CURNO

18708 GUARDIA PARTICOLARE GIURATA luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

20207 AUTISTA E IMBALLATORE luogo di lavoro: TREVIOLO

20249 OPERAI EDILI luogo di lavoro: TREVIOLO

20389 ESCAVATORISTI luogo di lavoro: BERGAMO

20514 OPERAIO VERNICIATORE VEICOLI luogo di lavoro: CURNO

20373 ASA/OSS/INFERMIERI luogo di lavoro: SCANZOROSCIATE

20496 AUTISTA PATENTE E luogo di lavoro: GRASSOBBIO

20348 IDRAULICO luogo di lavoro: TORRE BOLDONE

20492 CABLATORE TRASFERTISTA luogo di lavoro: AZZANO SAN PAOLO

20219 AIUTO CUOCA/O luogo di lavoro: BERGAMO

20286 RIPARATORI CARRELLI ELEVATORI luogo di lavoro: GRASSOBBIO

20490 AREA MANAGER ESTERO luogo di lavoro: AZZANO SAN PAOLO

19128 MACELLAIO luogo di lavoro: BERGAMO

20294 ADDETTI VENDITA SETTORE MATERASSI luogo di lavoro: BERGAMO

19342 ADDETTO/A CUCITRICE luogo di lavoro: LALLIO

19133 DISEGNATORE MECCANICO 3D luogo di lavoro: GRASSOBBIO

20305 AIUTO MONTATORI luogo di lavoro: BERGAMO

20460 ADDETTI CONDUZIONE IMPIANTI luogo di lavoro: GRASSOBBIO

20449 INGEGNERI/GEOMETRI/ARCHITETTI CIVILI EDILI luogo di lavoro: BERGAMO

20432 IMP CONTABILE CON INGLESE luogo di lavoro: BERGAMO

20342 FIGURE TESSILI MAGLIERIA luogo di lavoro: CURNO

20347 AIUTO IDRAULICO luogo di lavoro: BERGAMO

20493 PROGETTISTA MECCANICO SENIOR luogo di lavoro: AZZANO SAN PAOLO

20071 MANUTENTORE ATTREZZATURA BAR luogo di lavoro: BERGAMO

20170 CABLATORI ELETTRONICI luogo di lavoro: BERGAMO

20150 MANUTENTORE MECCANICO luogo di lavoro: ZANICA

20540 TECNICO INFORMATICO luogo di lavoro: GORLE

20386 SALDATORE CON PATENTINO luogo di lavoro: BERGAMO

20536 TIROCINANTE IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO luogo di lavoro: BERGAMO

20169 OPERAIO SPECIALIZZATO LEGATORIA luogo di lavoro: MONDOVI'

20031 ADDETTI BANCO SALUMERIA luogo di lavoro: BERGAMO

20132 OPERATORE DI MAGAZZINO JUNIOR luogo di lavoro: SERIATE

18676 AUTISTA PER CARROATTREZZI luogo di lavoro: LEVATE

20555 OPERATORI DI LEVA CIVICA - AREA INFANZIA luogo di lavoro: BERGAMO

20557 GIARDINIERE luogo di lavoro: DALMINE

19274 ELETTRICISTA luogo di lavoro: CURNO

19269 RIPARATORE ASSISTENZA TECNICA luogo di lavoro: CURNO

20115 PORTIERE NOTTURNO CON INGLESE luogo di lavoro: BERGAMO

20563 OPERAI SPECIALIZZATI SERRAMENTISTI luogo di lavoro: BRUSAPORTO

20242 ADD. PULIZIE PATENTE B AUTOMUNITI luogo di lavoro: BERGAMO

Centro per l'Impiego di Grumello del Monte

20556 IMPIEGATIZIO UFFICIO ACQUISTI luogo di lavoro: CASTELLI CALEPIO

20417 CONDUCENTE DI BILICO luogo di lavoro: CALCINATE

20525 TORNITORE CNC ESPERTO luogo di lavoro: VIADANICA

20346 OPERAIO JUNIOR luogo di lavoro: CASTELLI CALEPIO

20423 OPERAIO JUNIOR luogo di lavoro: CALCINATE

20424 OPERAIA JUNIOR luogo di lavoro: CALCINATE

19145 OPERATORE CNC - ALESATURA luogo di lavoro: CALCINATE

20526 OPERAIO MACCHINE SET-UP luogo di lavoro: CASTELLI CALEPIO

20349 AIUTO IDRAULICO JUNIOR luogo di lavoro: CALCINATE

20527 PULIZIE-SERVIZI GENERALI luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

20352 MONTATORE IMBALLAGGI IN LEGNO luogo di lavoro: BOLGARE

20474 IDRAULICO CON ESPERIENZA luogo di lavoro: BOLGARE

20529 MANUTENTORE luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

20059 OPERATORE CNC luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

20465 ATTREZZISTA CON ESPERIENZA luogo di lavoro: CREDARO

20193 APPRENDISTA TORNITORE CNC luogo di lavoro: CASTELLI CALEPIO

20469 ADDETTO AL PICKING luogo di lavoro: CALCINATE

20470 GEOMETRA CON ESPERIENZA luogo di lavoro: FORESTO SPARSO

20473 GEOMETRA DI CANTIERE luogo di lavoro: MORNICO AL SERIO

20050 TECNICO ASSEMBLATORE MECCANICO luogo di lavoro: TELGATE

20174 OPERATORE SOCIO SANITARIO luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

20524 TIROCINANTE FALEGNAME luogo di lavoro: BOLGARE

20480 TORNITORE CNC ESPERTO luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

20292 TORNITORE CNC ESPERTO luogo di lavoro: CREDARO

20173 IDRAULICO DI CANTIERE luogo di lavoro: CALCINATE

20528 AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

Centro per l'Impiego di Lovere

20265 APPRENDISTA MURATORE luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

20331 ADDETTA/O TENUTA CONTABILE luogo di lavoro: PIAN CAMUNO

20332 ADDETTA/O PAGHE-PERSONALE luogo di lavoro: PIAN CAMUNO

20299 IMPIEGATA RAGIONIERA luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

20266 MURATORE luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

20539 MURATORE/AIUTO MURATORE luogo di lavoro: PISOGNE

20559 IMPIEGATA TIROCINANTE luogo di lavoro: LOVERE

20119 PROGETTISTA DISEGNATORE luogo di lavoro: PISOGNE

20498 ADDETTO/A PULIZIE luogo di lavoro: LOVERE

Centro per l'Impiego di Ponte San Pietro

20337 APPRENDISTA GIARDINIERE luogo di lavoro: MAPELLO

20335 GIARDINIERE AUTISTA PATENTE C luogo di lavoro: MAPELLO

20544 ADDETTO CONFEZIONAMENTO E CONTROLLO luogo di lavoro: MEDOLAGO

20476 APPRENDISTA OPERAIO luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

20505 APPRENDISTA POSATORE DI SERRAMENTI luogo di lavoro: BARZANA

20377 IDRAULICO luogo di lavoro: VILLA D'ADDA

20503 APPRENDISTA CAMERIERE DI SALA luogo di lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

20436 OPERAIO EDILE luogo di lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

20504 APPRENDISTA AIUTO CUCINA luogo di lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

20506 POSATORE DI SERRAMENTI luogo di lavoro: BARZANA

20543 OPERATORE/OPERATRICE DI LEVA CIVICA-ASSISTENZA MINORI luogo di lavoro: PALAZZAGO

20444 OPERATORE SPURGHI E TRASPORTO luogo di lavoro: BONATE SOPRA

20429 IMPIEGATO TECNICO - GEOMETRA luogo di lavoro: BARZANA

20392 MECCANICO RIPARATORE MEZZI PESANTI luogo di lavoro: BARZANA

20502 APPRENDISTA BARISTA luogo di lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

20553 OPERATORE MACCHINE UTENSILI luogo di lavoro: CAPRIATE SAN GERVASIO

20545 AIUTO GIARDINIERE luogo di lavoro: CALUSCO D'ADDA

20385 MASCOTTE - PERSONAGGIO CHARACTER luogo di lavoro: CAPRIATE SAN GERVASIO

20384 TECNICO IT JUNIOR luogo di lavoro: CAPRIATE SAN GERVASIO

Centro per l'Impiego di Trescore Balneario

20006 AUTISTA OPERAIO luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

19989 MURATORE/CARTONGESSISTA luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

20240 OPERATORE CNC MARMO luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

19225 OPERAIO ADDETTO ALLA RIPARAZIONE MECCANICA luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

20238 CARPENTIERE IN FERRO luogo di lavoro: BERZO SAN FERMO

20212 TECNICO TUBISTA ESPERTO luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

18640 OPERATORE DI IMPIANTO BIOGAS luogo di lavoro: MONTELLO

20039 OPERAIO LAVORAZIONE MARMO luogo di lavoro: CAROBBIO DEGLI ANGELI

20181 COLTIVATORE DI UVA luogo di lavoro: VIGANO SAN MARTINO

20178 VERNICIATORE A SPRUZZO SU LEGNO luogo di lavoro: ENTRATICO

20534 ADDETTO/A ALLE PULIZIE luogo di lavoro: GAVERINA TERME

20151 OPERAIO EDILE luogo di lavoro: CASAZZA

20149 CARPENTIERE MANUTENTORE MECCANICO luogo di lavoro: CASAZZA

20179 PROGETTISTA DI MOBILI luogo di lavoro: ENTRATICO

20565 AUTISTA DI CAMION luogo di lavoro: CAROBBIO DEGLI ANGELI

19494 MAGAZZINIERE luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

19496 GEOMETRA luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

19223 INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI SU VEICOLI -ELETTRAUTO luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

19497 MURATORE / PAVIMENTISTA luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

19222 OPERAIO MAGAZZINIERE luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

20412 BACK OFFICE COMMERCIALE luogo di lavoro: LUZZANA

19193 CUCITRICE / CUCITORE luogo di lavoro: GORLAGO

19135 OPERATORE DI MAGAZZINO luogo di lavoro: CENATE SOPRA

20244 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO luogo di lavoro: CAROBBIO DEGLI ANGELI

19686 ELETTRICISTA INDUSTRIALE luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

20254 GEOMETRA APPRENDISTA IMPIEGATO TECNICO luogo di lavoro: CENATE SOTTO

19783 OPERATORE CNC luogo di lavoro: CASAZZA

17658 SALDATORE A TIG E LAVORAZIONE LAMIERA luogo di lavoro: SERIATE

20466 IMPIEGATA CONTABILE AMMINISTRATIVA luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

19832 OPERAIO ASSEMBLATORE luogo di lavoro: MONTELLO

20491 VENDITORE luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

20489 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

19134 IMPIEGATO ACQUISTI E BACK OFFICE COMMERCIALE luogo di lavoro: CENATE SOPRA

19655 OPERAIO POSATORE luogo di lavoro: CENATE SOTTO

Centro per l'Impiego di Albino

20554 ADDETTO ALL''ATTRAVERSAMENTO STRADE C/O INCROCI luogo di lavoro: ALZANO LOMBARDO

20109 APPRENDISTA ELETTRICISTA luogo di lavoro: ALBINO

20289 AIUTO CARPENTIERE / TUBISTA / SALDATORE luogo di lavoro: ALBINO

20532 IMPIEGATA luogo di lavoro: RANICA

20494 TESSITORE/TESSITRICE luogo di lavoro: CENE

20211 AIUTO FALEGNAME luogo di lavoro: GAZZANIGA

20517 PIEGATORE DI LEGATORIA luogo di lavoro: VILLA DI SERIO

Centro per l'impiego di Zogno

impiego.zogno@provincia.bergamo.it

20419 IDRAULICO O APPRENDISTA IDRAULICO luogo di lavoro: SERINA

20422 BARISTA luogo di lavoro: VILLA D'ALME'

20157 OPERAI EDILI luogo di lavoro: OLMO AL BREMBO

20461 GEOMETRA luogo di lavoro: OLMO AL BREMBO

20131 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO luogo di lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

20479 ESTETISTA luogo di lavoro: SAN GIOVANNI BIANCO

20124 ADD. ALLA CERNITA luogo di lavoro: ZOGNO

20404 CONDUTTORE IMPIANTO luogo di lavoro: SEDRINA

20508 GEOMETRA luogo di lavoro: ALME'

20370 IMPIEGATO DI MAGAZZINO/ADDETTO MONTAGGIO luogo di lavoro: BRACCA

20509 ELETTRICISTA JUNIOR luogo di lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

20530 MANOVALE luogo di lavoro: SORISOLE

20531 ADD. PULIZIA ESTERNI luogo di lavoro: SAN GIOVANNI BIANCO

20533 PERSONALE RISTORAZIONE luogo di lavoro: SAN GIOVANNI BIANCO

20121 CUOCO/AIUTO CUOCO luogo di lavoro: VALLEVE

20501 BARISTA luogo di lavoro: SANT'OMOBONO TERME

20314 OPRAIO/APPRENDISTA CASARO luogo di lavoro: ALME'

20231 ASA O OSS luogo di lavoro: SAN PELLEGRINO TERME

19922 OPERAIO SU LINEA luogo di lavoro: ALME'

19914 MAGAZZINIERE-AUTISTA luogo di lavoro: BRACCA

19838 OPERATORE IMPIANTO DI IMBOTTIGLIAMENTO luogo di lavoro: ALME'

20291 ADD. PULIZIE luogo di lavoro: ALME'

20336 ADDETTA/O CONTABILITA' luogo di lavoro: ZOGNO

20397 ELETTRICISTA JUNIOR O SENIOR luogo di lavoro: SORISOLE

20175 CONDUCENTE AUTOBETONIERA luogo di lavoro: OLMO AL BREMBO

20402 OPERAIO DI MAGAZZINO luogo di lavoro: ALME'

20359 PIZZAIOLO luogo di lavoro: FOPPOLO

20364 MURATORE/MANOVALE luogo di lavoro: SANTA BRIGIDA

19356 ADD. PULIZIE luogo di lavoro: ALME'

20369 MONTATORE DI MOBILI luogo di lavoro: SERINA

20235 AIUTO ELETTRICISTA luogo di lavoro: CORNALBA

20372 IMPIEGATO/ASSISTENTE JUNIOR UFFICIO TECNICO E PRODUZIONE luogo di lavoro: BRACCA

20351 ADD. ASSEMBLAGGIO luogo di lavoro: ALME'

20113 CAMERIERA/E DI RISTORANTE luogo di lavoro: VALLEVE

Centro per l'impiego di Clusone impiego.clusone@provincia.bergamo.it

ADDETTO/A ALLE PULIZIE luogo di lavoro: SONGAVAZZO