Cerchi lavoro? Ecco 127 posizioni aperte al Centro per l'impiego

Lavoro

Cerchi lavoro? Come ogni settimana, i Centri dell’impiego della provincia di Bergamo pubblicano una sintesi di tutte le offerte di lavoro alle quali è possibile candidarsi nei sei uffici pubblici di Bergamo, Treviglio, Romano, Grumello del Monte, Lovere e Zogno.

Le posizioni aperte al Centro per l'impiego

Di seguito, ecco tutte le posizioni aperte, comprensive di codice identificativo, figura ricercata e sede di lavoro. Per candidarsi, se si è in possesso dei requisiti specificati nel bollettino disponibile online, basta inviare una mail al Centro per l'impiego di riferimento allegando il modulo di autocandidatura (scaricabile dal nostro sito qui) e il curriculum vitae, avendo cura di fare riferimento al codice identificativo dell'offerta a cui si è interessati.

Centro per l'impiego di Treviglio

impiego.treviglio@provincia.bergamo.it

16212 ADDETTO MOVIMENTAZIONE MERCI luogo di lavoro: PONTIROLO NUOVO

16213 AUTISTA luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

16005 IDRAULICO SENIOR/JUNIOR luogo di lavoro: CARAVAGGIO

16164 MURATORE/MANOVALE EDILE luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

16214 MONTATORE DI INFISSI JUNIOR luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

16235 CARTOTECNICA GENERICA luogo di lavoro: ARZAGO D'ADDA

16238 OPERAIO METALMECCANICO GENERICO luogo di lavoro: ARCENE

16244 OPERAIO DI PRODUZIONE luogo di lavoro: VERDELLINO

16253 PRODUZIONE E POSA INFISSI luogo di lavoro: TREVIGLIO

16573 FALEGNAME JUNIOR O SENIOR luogo di lavoro: DOVERA

16656 INSTALLATORE/CABLATORE luogo di lavoro: CISERANO

16654 MECCANICO AUTORIPARATORE JUNIOR luogo di lavoro: TREVIGLIO

16647 MANUTENTORE MECC. SENIOR/JUNIOR luogo di lavoro: VERDELLINO

16646 OPERATORE DI LINEA luogo di lavoro: VERDELLINO

16639 GIARDINIERE luogo di lavoro: LURANO

16637 PIZZAIOLO/AIUTO CUOCO luogo di lavoro: OSIO SOTTO

16634 MONTATORE DI ARREDI luogo di lavoro: TREVIGLIO

16630 DISEGNATORE CAD TIROCINANTE luogo di lavoro: FORNOVO

16683 DISEGNATORE TECNICO CAD JUNIOR luogo di lavoro: CANONICA D'ADDA

16484 RECEPTIONIST D'ALBERGO luogo di lavoro: MISANO DI GERA D'ADDA

16575 ELETTRICISTA JUNIOR O SENIOR luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

16378 TORNITORE luogo di lavoro: LURANO

16423 MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO luogo di lavoro: INZAGO

16381 PROGRAMMATORE ATTREZZISTA luogo di lavoro: LURANO

16387 POSATORE DI PAVIMENTI luogo di lavoro: URGNANO

16583 OP. PRODUZIONE STAMPI ALLUMINIO luogo di lavoro: CARAVAGGIO

16403 GEOMETRA luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

16545 CONTROLLO QUALITA' luogo di lavoro: CISERANO

16487 SALDATORE TUBISTA JUNIOR/SENIOR luogo di lavoro: PAGAZZANO

16540 ADDETTO MOVIMENTAZIONE MERCI luogo di lavoro: PONTIROLO NUOVO

16542 MANUTENTORE MECCANICO luogo di lavoro: CISERANO

Centro per l'impiego di Romano di Lombardia

impiego.romano@provincia.bergamo.it

16652 CARPENTIERE SALDATORE luogo di lavoro: ANTEGNATE

16642 MURATORE - CARPENTIERE EDILE luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

16696 CARPENTIERE SALDATORE luogo di lavoro: ANTEGNATE

15416 IMBIANCHINO/MANOVALE EDILE luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

Centro per l'impiego di Bergamo

segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it

16558 OPERAI EDILI luogo di lavoro: ALBINO

16666 ADD. POSA IN OPERA VETRI luogo di lavoro: LALLIO

16663 ESCAVATORISTA NELLE DEMOLIZIONI luogo di lavoro: SCANZOROSCIATE

16661 DISEGNATORE ARREDOBAGNO luogo di lavoro: CURNO

16625 AUTISTA PAT.C + CQC luogo di lavoro: BERGAMO

16624 CUOCO luogo di lavoro: PALAZZAGO

16623 OP. MONTAGGIO MOBILI luogo di lavoro: STEZZANO

15938 AIUTO PIEGATORE - TIROCINIO luogo di lavoro: BERGAMO

16587 AD. PAGHE CONTRIBUTI ESPERTA luogo di lavoro: AZZANO SAN PAOLO

16536 RAGIONIERE/A - TIROCINIO luogo di lavoro: BERGAMO

16535 OPERATORE OFF. MECCANICA luogo di lavoro: TREVIOLO

16515 TORNITORI - SALDATORI - PERITI MECCANICI luogo di lavoro: BERGAMO

16512 STAMPATORE LITOGRAFO luogo di lavoro: PONTERANICA

16483 ELETTRICISTA luogo di lavoro: BERGAMO

16481 FIORISTA luogo di lavoro: SERIATE

16451 IDRAULICO-TERMOIDRAULICO luogo di lavoro: BERGAMO

16112 OPERAIO PIEGATORE/LEGATORE luogo di lavoro: AZZANO SAN PAOLO

16596 CAMERIERI luogo di lavoro: GORLE

16713 VERNICIATORE AUTO luogo di lavoro: CURNO

16688 GUARDIA PARTICOLARE GIURATA luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

16714 MURATORI E IDRAULICI luogo di lavoro: BERGAMO

Centro per l'impiego di Grumello del Monte

impiego.grumello@provincia.bergamo.it

16272 OPERAIO METALMECCANICO luogo di lavoro: PALOSCO

16473 APPRENDISTA FALEGNAME luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

16327 DISEGNATORE TECNICO luogo di lavoro: COLOGNE

16237 FALEGNAME CONOSCENZA CAD luogo di lavoro: BOLGARE

16275 CARPENTIERE IN FERRO luogo di lavoro: PALOSCO

16571 ADDETTA PAGHE E CONTRIBUTI luogo di lavoro: CAPRIOLO

16504 APPRENDISTA ELETTRICISTA luogo di lavoro: VILLONGO

16200 MANUTENTORE ATTREZZI/MACCHINE luogo di lavoro: PALOSCO

16271 SALDATORE IN FERRO luogo di lavoro: PALOSCO

16269 TIROCINANTE IMPIEGATO TECNICO luogo di lavoro: MORNICO AL SERIO

16236 FALEGNAME CON ESPERIENZA luogo di lavoro: BOLGARE

16232 AUTISTA DI TIR luogo di lavoro: BOLGARE

16572 VETRAIO CON ESPERIENZA luogo di lavoro: VILLONGO

16503 PROGRAMM. SOFTWARE/FIRMWARE luogo di lavoro: CHIUDUNO

16604 OPERAIO GENERICO/FALEGNAME luogo di lavoro: ADRARA SAN MARTINO

16133 FRESATORE CNC CON ESPERIENZA luogo di lavoro: CREDARO

16651 OPERAIO EDILE luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

16169 APPRENDISTA/OPERAIO luogo di lavoro: BOLGARE

16324 PROGETTISTA STAMPI luogo di lavoro: ADRARA SAN MARTINO

16392 POSATORE FIBRA OTTICA luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

16323 APPRENDISTA GEOMETRA luogo di lavoro: CHIUDUNO

16308 OPERATORE CNC FALEGNAMERIA luogo di lavoro: CHIUDUNO

16430 APPRENDISTA IMPIEGATO TECNICO luogo di lavoro: CHIUDUNO

16276 OPERAIO STAMPAGGIO GOMMA luogo di lavoro: CASTELLI CALEPIO

16132 TORNITORE CNC CON ESPERIENZA luogo di lavoro: CREDARO

16197 ASSISTENTE DI CANTIERE JUNIOR luogo di lavoro: PALOSCO

16431 IMPIEGATO TECNICO luogo di lavoro: CHIUDUNO

16399 TIROCINANTE OPERAIO luogo di lavoro: TELGATE

16442 INGEGNERE EDILE luogo di lavoro: PALAZZOLO SULL'OGLIO

16194 TECNICO PER TERMOFORMATRICE luogo di lavoro: TELGATE

16186 CARPENTIERE IN LEGNO E FERRO luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

16443 GEOMETRA luogo di lavoro: PALAZZOLO SULL'OGLIO

16282 APPRENDISTA ELETTRICISTA luogo di lavoro: FORESTO SPARSO

Centro per l'impiego di Lovere

impiego.lovere@provincia.bergamo.it

16510 ADDETTO AL MONTAGGIO MOBILI luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

17540 INFERMIERE PROFESSIONALE luogo di lavoro: SOVERE

17596 INFERMIERE PROFESSIONALE luogo di lavoro: BRENO

16210 IDRAULICO luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

16585 AIUTO COMMESSO NEGOZIO luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

16638 MAGAZZINIERE MULETTISTA luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

16569 CARPENTIERE/SALDATORE luogo di lavoro: SOVERE

Centro per l'impiego di Ponte San Pietro

impiego.pontesanpietro@provincia.bergamo.it

16494 OPERAIO EDILE luogo di lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

16667 OPERATORE SU FRESE TRADIZIONALI E CONTRO luogo di lavoro: CAPRIATE SAN GERVASIO

16665 MANUTENTORE MECCANICO luogo di lavoro: CARVICO

16526 PERITO AGRARIO luogo di lavoro: MAPELLO

16388 MURATORE luogo di lavoro: TERNO D'ISOLA

16421 TECNICO FRIGORISTA luogo di lavoro: MILANO

16613 FALEGNAME luogo di lavoro: PONTIDA

16603 MECCANICO GOMMISTA luogo di lavoro: PALAZZAGO

16690 TECNICO INFORMATICO luogo di lavoro: CISANO BERGAMASCO

16686 APPRENDISTA ELETTRICISTA luogo di lavoro: MEDOLAGO

16614 OPERATORE TAGLIO LASER luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

16687 ELETTRICISTA IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI luogo di lavoro: MEDOLAGO

16678 POSATORE DI SERRAMENTI luogo di lavoro: BOTTANUCO

Centro per l'impiego di Trescore Balneario

impiego.trescore@provincia.bergamo.it

16520 OPERAIO O MANOVALE luogo di lavoro: CAROBBIO DEGLI ANGELI

16692 GEOMETRA /DISEGNATORE luogo di lavoro: ENTRATICO

16609 MONTATORE luogo di lavoro: CENATE SOTTO

16673 MANUTENTORE MECCANICO luogo di lavoro: CASAZZA

16553 CARPENTIERE/SALDATORE luogo di lavoro: BERZO SAN FERMO

Centro per l'impiego di Zogno

impiego.zogno@provincia.bergamo.it

16700 IMPIEGATO TECNICO luogo di lavoro: VALBREMBO

16517 SALDATORE/CARPENTIERE IN FERRO luogo di lavoro: SORISOLE

16467 FABBRO O APPRENDISTA FABBRO luogo di lavoro: ALGUA

16693 EDUCATORE PROFESSIONALE luogo di lavoro: VILLA D'ALME'

16568 SERRAMENTISTA/AIUTO SERRAMENTISTA luogo di lavoro: VALBREMBO

16171 PERITO TESSILE luogo di lavoro: PALADINA

16649 IMPERMEABILIZZATORE luogo di lavoro: CORNALBA

16464 ESTETISTA luogo di lavoro: SAN GIOVANNI BIANCO

16711 ASSISTENTE DOMICILIARE luogo di lavoro: PIAZZA BREMBANA

16657 SALDATORE luogo di lavoro: VAL BREMBILLA

16660 MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO luogo di lavoro: ALME'

16669 GIARDINIERE luogo di lavoro: PALADINA

16699 ADDETTO MACCHINARI LAVORAZIONE LEGNO luogo di lavoro: SEDRINA