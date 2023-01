Centri per l'impiego: 52 offerte di lavoro nella Bassa bergamasca

Come ogni settimana, i Centri dell’impiego della provincia di Bergamo pubblicano una sintesi di tutte le offerte di lavoro alle quali è possibile candidarsi nei sei uffici pubblici di Treviglio, Romano, Bergamo, Grumello del Monte, Albino, Trescore, Lovere e Zogno.

Treviglio e Romano: 52 offerte di lavoro: come candidarsi

Per la Bassa bergamasca (circondari di Treviglio e di Romano) sono 52. Per candidarsi, se si è in possesso dei requisiti specificati nel bollettino, è necessario inviare una mail al centro per l'impiego di riferimento allegando il modulo di autocandidatura scaricabile online e il proprio curriculum vitae, avendo cura di fare riferimento al codice identificativo della professione a cui si è interessati. SCARICA IL MODULO - Ecco l'elenco delle offerte aggiornate al 2 gennaio

Centro per l'Impiego di Treviglio impiego.treviglio@provincia.bergamo.it

Numero offerte: 40

18285 TECNICO ELETTRICISTA luogo di lavoro: GORGONZOLA

17241 AIUTO POSA COPERTURE luogo di lavoro: URGNANO

17854 ELETTRICISTA JUNIOR O SENIOR luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

17946 MONTATORE SERRAMENTI luogo di lavoro: CARAVAGGIO

18024 ADDETTO DISTRIBUTORE BENZINA luogo di lavoro: CARAVAGGIO

18308 OPERAIO GENERICO SALDATORE luogo di lavoro: TREVIGLIO

18047 TORNITORE luogo di lavoro: CARAVAGGIO

18082 IDRAULICO JUNIOR O SENIOR luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

18136 MURATORE/MANOVALE EDILE luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

18235 OPERAIO ADDETTO ALLA DEPURAZIONE ACQUE luogo di lavoro: COMUN NUOVO

17205 ADDETTI VENDITA SUPERMERCATO luogo di lavoro: VERDELLINO

18142 ELETTRICISTA luogo di lavoro: TREVIGLIO

18191 MAGAZZINIERE luogo di lavoro: CAMBIAGO

18195 CONTABILE luogo di lavoro: OSIO SOTTO

18222 IMPIEGATO ASSICURATIVO FRONT OFFICE luogo di lavoro: VERDELLO

18234 ADD. ALLE VENDITE DI ANTICHITA' luogo di lavoro: CAMBIAGO

17807 OPERAIO CARTOTECNICO luogo di lavoro: ARZAGO D'ADDA

18575 POSATORE COPERTURE IMPERMEABILI luogo di lavoro: CISERANO

18721 MANUTENTORE MECCANICO luogo di lavoro: CISERANO

18791 ADDETTO/A ALLA FINITURA DI OCCHIALI luogo di lavoro: CARAVAGGIO

18786 OPERATORI DI LEVA CIVICA luogo di lavoro: SPIRANO

18785 OPERATORI DI LEVA CIVICA luogo di lavoro: TREVIGLIO

18743 TIROCINANTE OPERATORE MECCANICO luogo di lavoro: TREVIGLIO

18711 ADD. ASSEMBLAGGIO luogo di lavoro: PONTIROLO NUOVO

18682 ADDETTO ASSEMBLAGGIO luogo di lavoro: LURANO

18668 MANUTENTORE E RIPARATORE CALDAIE luogo di lavoro: CASIRATE D'ADDA

18624 ADD. CONTABILITA' luogo di lavoro: VERDELLINO

18614 BANCONISTA O GASTRONOMO luogo di lavoro: CRESPIATICA

18581 IMPIEGATO CONTABILE SENIOR luogo di lavoro: RIVOLTA D'ADDA

18310 STAMPATORE PLASTICA JUNIOR O SENIOR luogo di lavoro: VERDELLO

18551 ADDETTO BORDO MACCHINA luogo di lavoro: CASTEL ROZZONE

18535 RESPONSABILE E ASSISTENTE DI PUNTO VENDITA GDO luogo di lavoro: CARAVAGGIO

18488 ADDETTI REPARTO GDO luogo di lavoro: OSIO SOTTO

18350 ADDETTO AL DISTRIBUTORE DI CARBURANTI luogo di lavoro: TREVIGLIO

18391 OPERAIO INSTALLATORE INFISSI luogo di lavoro: TREVIGLIO

18513 VERNICIATORE A SPRUZZO luogo di lavoro: FORNOVO SAN GIOVANNI

18481 ADDETTI REPARTO ORTOFRUTTA luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

18489 RESPONSABILI E VICE RESPONSABILI DI REPARTO GDO luogo di lavoro: OSIO SOTTO

18455 TIROCINANTE PROGRAMMATORE PHP luogo di lavoro: TREVIGLIO

18605 TECNICO INFORMATICO luogo di lavoro: CARAVAGGIO

Centro per l'Impiego di Romano di Lombardia impiego.romano@provincia.bergamo.it

Numero offerte: 12

18830 OPERAIO IDRAULICO luogo di lavoro: PUMENENGO

18836 AIUTO CUOCO luogo di lavoro: ANTEGNATE

18837 CAMERIERI DI RISTORANTE luogo di lavoro: ANTEGNATE

18750 CONSULENTE ASSICURATIVO luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

18838 CUOCO DI RISTORANTE TEX-MEX luogo di lavoro: ANTEGNATE

17092 APPRENDISTA INSTALLATORE FIBRA luogo di lavoro: COVO

18759 OPERAIO AVVOLGITORE MOTORI luogo di lavoro: MARTINENGO

18787 OPERATORE LEVA CIVICA ASSISTENZA luogo di lavoro: CALCIO

18788 OPERATORE LEVA CIVICA LOMBARDA luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

18789 OPERATORE LEVA CIVICA LOMBARDA luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

18790 OPERATORE LEVA CIVICA LOMBARDA luogo di lavoro: BARIANO

18805 ADDETTO/A PULIZIE INDUSTRIALI luogo di lavoro: CALCIO

Centro per l'Impiego di Albino impiego.albino@provincia.bergamo.it

Numero offerte: 9

18821 OPERAIO ADDETTO ALLE PULIZIE QUARTO LIVELLO luogo di lavoro: NEMBRO

18769 OPERATORE DI LEVA CIVICA - ASSISTENZA MINORI luogo di lavoro: PEIA

18806 MAGAZZINIERE luogo di lavoro: GANDINO

18768 OPERATORE DI LEVA CIVICA - SOSTEGNO EDUCATIVO luogo di lavoro: ALZANO LOMBARDO

18767 OPERATORE DI LEVA CIVICA - TRASPORTO E SUPPORTO EDUCATIVO luogo di lavoro: FIORANO AL SERIO

18766 OPERATORE LEVA CIVICA - ADDETTO AL TRASPORTO luogo di lavoro: VILLA DI SERIO

18765 OPERATORE DI LEVA CIVICA - ASSISTENZA MINORI ED ADOLESCENTI luogo di lavoro: VILLA DI SERIO

18817 MAGAZZINIERE luogo di lavoro: CASNIGO

18820 OPERAIA ADDETTA ALLE PULIZIE QUINTO LIVELLO luogo di lavoro: CAZZANO SANT'ANDREA

Centro per l'Impiego di Bergamo segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it

Numero offerte: 41

17868 APPRENDISTA ELETTROMECCANICO luogo di lavoro: MOZZO

18597 VIAGGIATORE PIAZZISTA luogo di lavoro: BERGAMO

18600 FABBRO CARPENTIERE luogo di lavoro: GORLE

18796 TAPPEZZIERE AUTO luogo di lavoro: BERGAMO

16962 CUCITRICE ESPERTA luogo di lavoro: LALLIO

17948 ASSEMBLATORE/OPERAIO ASSEMBLATORE luogo di lavoro: ALBANO SANT'ALESSANDRO

18643 GEOMETRA JUNIOR luogo di lavoro: BERGAMO

16764 OPERATORI AEROPORTUALI luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

17790 TECNICO PROGRAMMATORE luogo di lavoro: BERGAMO

17510 CABLATORE ELETTRICO luogo di lavoro: BERGAMO

17737 OPERAIO ESCAVATORISTA luogo di lavoro: BERGAMO

17609 OPERATORE ADDETTO CONSEGNE - PAT. B luogo di lavoro: BERGAMO

18676 AUTISTA PER CARROATTREZZI luogo di lavoro: LEVATE

18708 GUARDIA PARTICOLARE GIURATA luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

18745 ELETTRICISTI luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

18587 IMP. CONTABILE CON INGLESE luogo di lavoro: STEZZANO

18683 PAYROLL SPECIALIST luogo di lavoro: BERGAMO

18589 CARPENTIERE EDILE luogo di lavoro: BERGAMO

18783 OPERATORI DI LEVA CIVICA - RECEPTIONIST E ADDETTI SEGRETERIA luogo di lavoro: BERGAMO

18779 OPERATORI DI LEVA CIVICA - ASSISTENZA E SOSTEGNO EDUCATIVO luogo di lavoro: BERGAMO

18773 OPERATORI DI LEVA CIVICA - EDUCATORI E ASSISTENTI AI MINORI luogo di lavoro: AZZANO SAN PAOLO

18678 INGEGNERE CIVILE luogo di lavoro: BERGAMO

18677 OPERAIO RIPARATORE ASSISTENZA TECNICA luogo di lavoro: BERGAMO

18728 MONTATORE TRASFERTISTA luogo di lavoro: ALBANO SANT'ALESSANDRO

18802 DIGITAL MARKETING & COMMUNICATION SPECIALIST luogo di lavoro: BERGAMO

18809 MECCANICO luogo di lavoro: BERGAMO

18812 OPERATORI RISTORAZIONE VELOCE luogo di lavoro: BERGAMO

18808 TECNICO MULTIMEDIALE luogo di lavoro: BERGAMO

18832 OPERATORI DI LEVA CIVICA - SEGRETARIATO SOCIALE luogo di lavoro: ALBANO SANT'ALESSANDRO

18261 SALDATORE TIG - MIG luogo di lavoro: DALMINE

18526 IDRAULICO luogo di lavoro: BERGAMO

18158 CONDUCENTI DI LINEA luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

18818 CAPO SQUADRA MONTAGGIO CARPENTERIE luogo di lavoro: BERGAMO

18831 OPERATORI DI LEVA CIVICA - ASSISTENZA ANZIANI luogo di lavoro: STEZZANO

18436 MANUTENTORE IMPIANTI luogo di lavoro: ZANICA

18425 IMPIEGATA/O CONTABILE STUDI luogo di lavoro: BERGAMO

18439 MANUTENTORE CANCELLI luogo di lavoro: BERGAMO

18123 DISEGNATORE ILLUMINOTECNICO luogo di lavoro: TREVIOLO

18239 POSATORI SERRAMENTI luogo di lavoro: CURNO

18546 MECCANICO - RIPARATORE MOTO luogo di lavoro: CURNO

18267 FRESATORE - TORNITORE CNC luogo di lavoro: ALBANO SANT'ALESSANDRO

Centro per l'Impiego di Clusone impiego.clusone@provincia.bergamo.it

Numero offerte: 1

18833 OPERATORI DI LEVA CIVICA luogo di lavoro: VILMINORE DI SCALVE

Centro per l'Impiego di Grumello del Monte impiego.grumello@provincia.bergamo.it

Numero offerte: 18

18688 CAMIONISTA PATENTE CE luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

18746 GEOMETRA luogo di lavoro: CHIUDUNO

18366 APPRENDISTA/OPERAIO luogo di lavoro: BOLGARE

18539 OPERAIO luogo di lavoro: CALCINATE

18302 ADDETTO IMPIANTO GALVANICO luogo di lavoro: CASTELLI CALEPIO

18303 OPERAIO/COMMESSO luogo di lavoro: BOLGARE

18579 TIROCINANTE/APPRENDISTA OPERAIO luogo di lavoro: PALOSCO

17954 OPERATORE SOCIO SANITARIO luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

18584 IDRAULICO TUBISTA luogo di lavoro: CALCINATE

18522 CARROZZIERE luogo di lavoro: SARNICO

18497 ADDETTO INSACCHETTAMENTO luogo di lavoro: CAPRIOLO

18524 FABBRO luogo di lavoro: CALCINATE

18775 OPERATORI LEVA CIVICA luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

18632 APPRENDISTA TECNICO MANUTENTORE luogo di lavoro: CAPRIOLO

18023 OPERATORE CNC luogo di lavoro: BOLGARE

18778 OPERATORI LEVA CIVICA luogo di lavoro: SARNICO

18020 ELETTRICISTA INDUSTRIALE luogo di lavoro: BOLGARE

18490 AUTISTA PAT. CE CON CQC luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

Centro per l'Impiego di Lovere impiego.lovere@provincia.bergamo.it

Numero offerte: 11

18533 AIUTO IDRAULICO luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

18532 AIUTO ELETTRICISTA luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

18608 ALESATORE/TORNITORE luogo di lavoro: SOLTO COLLINA

18738 MANUT. TERMOIDRAULICO luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

18742 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

18534 AIUTO MURATORE luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

18741 IMPIEGATO TECNICO luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

18828 OP.IDRAULICO/OP.GENERICO luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

18829 APPRENDISTA FALEGNAME luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

18740 MANUTENTORE ELETTRICISTA luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

18772 PERITO TERMOTECNICO luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

Centro per l'Impiego di Ponte San Pietro impiego.pontesanpietro@provincia.bergamo.it

Numero offerte: 35

18797 APPRENDISTA OPERATORE FAST FOOD luogo di lavoro: AMBIVERE

18762 COMMIS DI CUCINA luogo di lavoro: PRESEZZO

18822 ADDETTI PRODUZIONE luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

18763 COMMIS DI SALA luogo di lavoro: PRESEZZO

18764 ADDETTO RICEVIMENTO luogo di lavoro: PRESEZZO

18776 IDRAULICO luogo di lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

18777 OPERATORI DI LEVA CIVICA - ASSISTENZA E SOSTEGNO EDUCATORI luogo di lavoro: PRESEZZO

18780 OPERATORI DI LEVA CIVICA - ADDETTI SEGRETERIA luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

18377 OPERAIO luogo di lavoro: BOTTANUCO

18824 AIUTO ELETTRICISTA/ELETTRICISTA luogo di lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

18781 OPERATORI DI LEVA CIVICA - ADDETTI ASSISTENZA MINORI luogo di lavoro: PALAZZAGO

18564 OPERAIO EDILE luogo di lavoro: TORRE DE' BUSI

18784 APPRENDISTA IDRAULICO luogo di lavoro: SUISIO

18761 ASSISTENTE ALLA POLTRONA luogo di lavoro: TERNO D'ISOLA

18245 FRESATORE luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

18622 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO/TIROCINIO luogo di lavoro: PALAZZAGO

18815 OPERATORE TAGLIO LASER luogo di lavoro: PONTIDA

18272 IDRAULICO luogo di lavoro: BOTTANUCO

18816 PIEGATORE DI LAMIERA luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

18823 MANUTENTORE MECCANICO luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

18474 CARPENTIERE METALLICO luogo di lavoro: MEDOLAGO

18782 OPERATORI DI LEVA CIVICA - ADDETTI SEGRETERIA luogo di lavoro: TERNO D'ISOLA

18835 AUTISTA PATENTE C luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

APPRENDISTA PANETTIERE/PANETTIERE luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

18335 OPERATORE SU MACCHINE CNC luogo di lavoro: CAPRIATE SAN GERVASIO

18737 MURATORE luogo di lavoro: BARZANA

18713 COMMESSO DI BANCO luogo di lavoro: PRESEZZO

18685 CUCITORE/CUCITRICE CON ESPERIENZA luogo di lavoro: BONATE SOPRA

18345 GEOMETRA luogo di lavoro: BOTTANUCO

18698 MECCANICO MANUTENTORE IMPIANTI DI OLEODINAMICA luogo di lavoro: BONATE SOPRA

18653 PERITO ELETTROTECNICO luogo di lavoro: CAPRIATE SAN GERVASIO

18710 CARPENTIERE METALLICO luogo di lavoro: FILAGO

18731 IMPIEGATO TECNICO TIROCINANTE luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

18730 APPRENDISTA OPERAIO luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

18732 ELETTRICISTA IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI luogo di lavoro: BONATE SOPRA

Centro per l'Impiego di Trescore Balneario impiego.trescore@provincia.bergamo.it

Numero offerte: 4

17658 SALDATORE A TIG E LAVORAZIONE LAMIERA luogo di lavoro: SERIATE

18757 STAMPATORE OFFSET - LITOGRAFO luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

17916 OPERAIO - ISOLAMENTI TERMICI luogo di lavoro: CASAZZA

18758 OPERAIO QUALIFICATO luogo di lavoro: SPINONE AL LAGO

Centro per l'Impiego di Zogno impiego.zogno@provincia.bergamo.it

Numero offerte: 19

18810 ATTREZZISTA MACCHINE UTENSILI luogo di lavoro: ZOGNO

18771 MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO luogo di lavoro: SORISOLE

17462 CUCITRICE A MACCHINA luogo di lavoro: ALME'

18400 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA luogo di lavoro: ALME'

17557 APPRENDISTA ELETTRICISTA luogo di lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

18416 ADDETTO MANUTENZIONE MACCHINE PRODUZIONE BOTTIGLIE IN PET luogo di lavoro: ALME'

18736 CARPENTIERE A DISEGNO luogo di lavoro: VILLA D'ALME'

18705 MONTATORE MECCANICO luogo di lavoro: SAN GIOVANNI BIANCO

18461 IMPIEGATO UFFICIO TECNICO luogo di lavoro: BRACCA

18519 CAMERIERE/A luogo di lavoro: SERINA

18238 OPERATORI DI LEVA CIVICA luogo di lavoro: SANT'OMOBONO TERME

18616 PANIFICATORE luogo di lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

18674 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA luogo di lavoro: BRACCA

18482 AUTISTA/MAGAZZINIERE PAT. CE C luogo di lavoro: SERINA

18566 ELETTRICISTA QUALIFICATO/APPRENDISTA ELETTRICISTA luogo di lavoro: SORISOLE

18507 TORNITORE CNC luogo di lavoro: VAL BREMBILLA

18543 AUTISTA CONSEGNE/MAGAZZINIERE luogo di lavoro: SORISOLE

18518 CUOCO luogo di lavoro: SERINA

18702 ELETTRICISTA/CABLATORE luogo di lavoro: SAN GIOVANNI BIANCO