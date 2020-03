Bergamo, pensioni anticipate in Posta. Ecco come e quando ritirare, dal 26

Pensioni anticipate per ridurre l’affollamento in Posta e quindi contrastare la diffusione di Covid-19. Saranno accreditata a partire da giovedì 26 marzo, le pensioni del mese di aprile, per i titolari di Libretti di risparmio, Conti Bancoposta o Postepay Evolution. Tramite Postamat, Carta Libretto o Postepatìy Evolution si potranno prelevare i contanti direttamente dagli sportelli Atm postali, senza necessità di recarsi allo sportello.

Pensioni anticipate: per i contanti allo sportello ecco le date

Per chi invece vuole ritirare i contanti direttamente allo sportello (sebbene Poste raccomandi strumenti alternativi, soprattutto in questo periodo), si potrà farlo rispettando la turnazione alfabetica prevista, sulla base della lettera di inizio del cognome.

Dalla A alla B: giovedì 26 marzo

Dalla C alla D: venerdì 27 marzo

Dalla E alla K: la mattina di sabato 28 marzo

Dalla L alla O: lunedì 30 marzo

Dalla P alla R: martedì 31 marzo

Dalla S alla Z: mercoledì 1 aprile

Entrate in ufficio solo se necessario

“Nell’attuale emergenza sanitaria, le nuove modalità di pagamento delle pensioni hanno carattere precauzionale e sono state introdotte con l’obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane” fa sapere l’azienda. “In questa fase, ciascuno è pertanto invitato ad entrare negli uffici postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili, in ogni caso avendo cura, dove possibile, di indossare dispositivi di protezione personale, di entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti e di tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico”.

Gli orari di apertura, paese per paese

Ufficio ATM LUN MAR MER GIO VEN SAB ANTEGNATE sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 ARCENE no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 ARZAGO D’ADDA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 BARBATA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 BARIANO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 BOLTIERE no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 BRIGNANO GERA D’ADDA no 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 CALCIO sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 CALVENZANO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 CANONICA D’ADDA sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 CARAVAGGIO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 CASIRATE D’ADDA sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 CASTEL ROZZONE no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 CAVERNAGO no 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 CISERANO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 CIVIDATE AL PIANO sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 COLOGNO AL SERIO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 CORTENUOVA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 COVO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 FARA D’ADDA sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 FONTANELLA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 FORNOVO SAN GIOVANNI no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 GHISALBA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 LURANO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 MARTINENGO no 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 MISANO GERA D’ADDA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 MORENGO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 MORNICO AL SERIO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 MOZZANICA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 PAGAZZANO no 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 PALOSCO sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 POGNANO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 PONTIROLO NUOVO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 PUMENENGO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 ROMANO DI LOMBARDIA sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 SPIRANO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 TORRE PALLAVICINA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 TREVIGLIO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 TREVIGLIO 1 sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 URGNANO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 VERDELLINO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 VERDELLINO ZINGONIA sì VERDELLO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 ADRARA SAN MARTINO sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 ALBANO SANT’ALESSANDRO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 ALBINO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 ALGUA sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 ALME’ no 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 ALMENNO SAN BARTOLOMEO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 ALMENNO SAN SALVATORE sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 ALZANO LOMBARDO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 ALZANO NESE no AMBIVERE no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 ARDESIO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 AVERARA no 08:20-13:45 08:20-12:45 AZZANO SAN PAOLO no 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 BAGNATICA sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 BARZANA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 BERBENNO sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 BERGAMO 1 sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 BERGAMO 10 no BERGAMO 11 sì BERGAMO 12 sì BERGAMO 13 sì BERGAMO 14 sì BERGAMO 15 sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 BERGAMO 2 sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 BERGAMO 3 sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 BERGAMO 4 sì BERGAMO 5 sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 BERGAMO 6 sì BERGAMO 7 sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 BERGAMO 8 sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 BERGAMO 9 sì BERGAMO CENTRO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 BIANZANO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 BOLGARE sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 BONATE SOPRA sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 BONATE SOTTO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 BORGO DI TERZO sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 BOSSICO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 BOTTANUCO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 BRACCA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 BRANZI no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 BRATTO no BREMBATE sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 BREMBATE SOPRA sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 BREMBILLA sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 BRUSAPORTO no 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 CALCINATE sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 CALUSCO D’ADDA sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 CAMERATA CORNELLO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 CAPIZZONE sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 CAPRIATE SAN GERVASIO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 CAPRINO BERGAMASCO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 CAROBBIO DEGLI ANGELI no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 CARONA sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 CARVICO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 CASAZZA sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 CASNIGO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 CASTELLI CALEPIO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 CASTIONE DELLA PRESOLANA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 CASTRO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 CAZZANO SANT’ANDREA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 CENATE SOPRA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 CENATE SOTTO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 CENE no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 CERETE no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 CHIGNOLO D’ISOLA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 CHIUDUNO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 CISANO BERGAMASCO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 CIVIDINO no CLUSONE sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 COLERE no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 COLZATE sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 COMUN NUOVO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 CORNA IMAGNA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 COSTA DI MEZZATE no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 COSTA VALLE IMAGNA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 COSTA VOLPINO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 CREDARO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 CURNO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 DALMINE sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 DEZZO no DOSSENA sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 ENDINE GAIANO sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 ENTRATICO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 FILAGO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 FIORANO AL SERIO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 FONDRA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 FONTENO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 FOPPOLO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 FORESTO SPARSO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 GANDELLINO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 GANDINO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 GANDOSSO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 GAVERINA TERME no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 GAZZANIGA sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 GEROSA no GORLAGO no 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 GORLE no 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 GORNO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 GRASSOBBIO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 GROMO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 GRONE no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 GRUMELLO DEL MONTE sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 LALLIO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 LEFFE sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 LENNA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 LEVATE no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 LOCATELLO sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 LOVERE sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 MADONE sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 MAPELLO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 MEDOLAGO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 MEZZOLDO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 MOIO DE’ CALVI no 08:20-13:45 08:20-12:45 MONTELLO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 MOZZO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 NEMBRO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 OLMO AL BREMBO sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 OLTRE IL COLLE sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 ONETA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 ORIO AL SERIO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 ORNICA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 OSIO SOPRA sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 OSIO SOTTO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 PALADINA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 PALAZZAGO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 PARRE PONTE SELVA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 PEDRENGO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 PEGHERA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 PEIA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 PIANICO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 PIARIO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 PIAZZA BREMBANA sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 PIAZZATORRE sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 PONTE NOSSA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 PONTE SAN PIETRO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 PONTERANICA sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 PONTIDA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 PRADALUNGA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 PREDORE no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 PREMOLO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 PRESEZZO sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 RANICA no 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 RANZANICO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 RIVA DI SOLTO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 ROGNO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 RONCOBELLO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 RONCOLA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 ROTA D’IMAGNA sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 ROVETTA sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 SAN GERVASIO D’ADDA no SAN GIOVANNI BIANCO sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 SAN PAOLO D’ARGON sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 SAN PELLEGRINO TERME sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 SANT’OMOBONO TERME sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 SANTA BRIGIDA sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 SARNICO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 SCANZOROSCIATE sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 SCHILPARIO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 SEDRINA sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 SELVINO sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 SERIATE sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 SERINA sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 SOLTO COLLINA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 SOLZA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 SONGAVAZZO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 SORISOLE no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 SOVERE no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 SPINONE AL LAGO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 STEZZANO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 STROZZA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 SUISIO sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 TAVERNOLA BERGAMASCA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 TELGATE sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 TERNO D’ISOLA sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 TORRE BOLDONE sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 TORRE DE’ ROVERI no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 TRESCORE BALNEARIO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 TREVIOLO no 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 UBIALE CLANEZZO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 VALBONDIONE no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 VALBREMBO sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 VALL’ALTA no VALLEVE no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 VALNEGRA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 VALSECCA no VALTORTA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 VEDESETA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 VERTOVA sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 VIADANICA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 VIGOLO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 VILLA D’ADDA no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-12:45 VILLA D’ALME’ sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 VILLA D’OGNA sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 VILLA DI SERIO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 VILLONGO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35 VILMINORE DI SCALVE sì 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 ZANDOBBIO no 08:20-13:45 08:20-13:45 08:20-13:45 ZANICA no 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-12:35 ZOGNO sì 08:20-13:35 08:20-13:35 08:20-13:35

