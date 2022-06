Benzina, prorogato lo sconto fino al 2 agosto. I prezzi nella Bassa, ecco dove risparmiare

Caro carburante, prorogato fino al 2 agosto lo sconto di trenta centesimi. La firma è arrivata nella giornata di ieri (24 giugno).

Ma intanto, il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione, nella maggior parte dei distributori della Bassa e del Cremasco è fisso oltre i due euro. Ecco dove risparmiare, per quel che si può, nella nostra zona.

A firmare il Decreto interministeriale di proroga delle misure attualmente in vigore, nella giornata di venerdì 24 giugno, sono stati il ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco e il ministro della Transazione ecologica Roberto Cingolani. Lo sconto di trenta centesimi era stato introdotto per contrastare il rincaro dei carburanti che ha colpito l'Italia negli ultimi mesi e che ancora prosegue a passo spedito: come è noto i prezzi – nonostante il taglio delle accise – hanno superato quota due euro sia per la benzina che per il gasolio.

Dove risparmiare nella Bassa

I prezzi della benzina sono pubblicati quotidianamente, stazione per stazione, dal Ministero dello Sviluppo economico. Nelle immagini, i prezzi praticati nelle ultime rilevazioni disponibili nelle pompe della Bassa bergamasca e nell'Alto cremasco.