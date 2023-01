Antegnate Gran Shopping, domani cominciano i saldi

Se è vero che manca solo l’Epifania e poi tutte le feste se ne vanno via, è pur vero che arriva uno dei momenti più vantaggiosi dell’anno per fare festa allo shopping. Stiamo parlando dei saldi che al Centro Commerciale Antegnate Gran Shopping precedono l’arrivo della Befana e cominciano giovedì 5 gennaio.

Saldi all'Antegnate Gran Shopping

Ancora nel pieno dell’inverno, torna la possibilità di arricchire il guardaroba, ad esempio, con quel capospalla o quella particolare borsa che ci piace tanto ma non abbiamo ancora… osato acquistare! La scelta nei negozi di Antegnate Gran Shopping è vasta e sempre caratterizzata dalla qualità che contraddistingue l’offerta commerciale del Centro e, in queste settimane, fare acquisti è ancora più conveniente.

Il trenino e la pista di pattinaggio

Festa dello shopping, quindi, ma non solo: per i bambini che accompagnano i genitori ai Saldi, fino a domenica 8 gennaio c’è ancora la possibilità di viaggiare gratuitamente a bordo dell’allegro trenino, in partenza da piazza Brescia per esplorare la Galleria. Infine, è ancora aperta fino al 29 gennaio la pista di pattinaggio su ghiaccio, allestita in piazza Milano di fronte alla food court, con servizio di noleggio pattini e pinguini aiuta-bimbi a disposizione. Per restare sempre aggiornati su eventi e appuntamenti di Antegnate Gran Shopping, è possibile consultare il sito antegnateshoppingcenter.it.