Alleanza salva spesa made in Italy: agricoltori, industrie e supermercati insieme

Un’alleanza salva spesa contro le speculazioni sul cibo dai campi alle tavole. L’idea di Coldiretti Cremona per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Un’iniziativa promossa insieme a “Filiera Italia” con l’adesione dei più grandi marchi della distribuzione alimentare. Nell’appello ai cittadini e alle Istituzioni si legge in particolare:

“Ogni giorno 3,6 milioni di lavoratori coltivano, allevano, trasformano, trasportano e distribuiscono tutti i prodotti alimentari di cui il Paese ha bisogno – ha scritto Coldiretti – Prodotti che i consumatori trovano sempre a loro disposizione sugli scaffali. Anche in questi momenti di emergenza la catena produttiva, logistica e distributiva è riuscita a garantire i beni necessari per tutte le famiglie italiane. Il modo per ringraziare tutte queste persone del loro sacrificio e forte senso di responsabilità è uno solo: ogni volta che puoi chiedi e compra prodotti italiani”.

“L’appello che rivolgiamo a tutti i cremonesi, così come a tutti i cittadini italiani, è quello di scegliere prodotti made in Italy – ha sottolineato Paolo Voltini, presidente di Coldiretti Cremona – E’ il modo più immediato e concreto per sostenere l’economia del nostro Paese, a partire dal settore primario, che anche in questo momento così difficile sta operando, con dedizione e determinazione, per garantire prodotti buoni, sicuri, dall’origine certa”