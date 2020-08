Via al nuovo corso di fotografia con il Fotoclub Ombriano

Comincia il corso base di fotografia 2020 del Fotoclub di Ombriano. Le attività dell’associazione culturale cremasca riprendono dopo la pausa estiva.

Fotoclub Ombriano: parte il corso base

Il corso base di fotografica dedicato a chi è alle prime armi e vuole scoprire questo mondo e maneggiare meglio il proprio mezzo fotografico avrà inizio il 20 settembre. Le lezioni saranno sei e si svolgeranno la domenica pomeriggio dalle 14.30. Ogni lezione, di tre ore, sarà divisa per metà in aula, per imparare nuovi concetti, e per la seconda metà in esterna per mettere in pratica quanto appena appreso. Le lezioni pratiche e il supporto durante le uscite sarà garantito dai soci del fotoclub: dal presidente Luigi Aloisi per quanto riguarda la docenza nelle lezioni teoriche, dai soci del club in veste di tutor come supporto in particolare per l’impostazione della proprio macchina fotografica e durante le uscite pratiche. Tutte le lezioni si svolgeranno a Crema, la parte in aula presso la sede del Fotoclub in via Valera 6.

Programma

Il programma prevede sei lezioni. La prima sui componenti della macchina fotografica: obiettivo, otturatore, sensore-pellicola. Funzioni, caratteristiche influenza delle scelte effettuate sull’aspetto delle foto.

La seconda riguarda l’esposizione (diaframma, tempo di scatto, sensibilità ISO, quantità di luce sul

sensore), modalità di misura dell’esposimetro, modi di funzionamento dell’autofocus. La terza veerte su cosa fotografare: occhio fotografico, il soggetto, lo sfondo, la luce. La quarta spiega come fotografare: introduzione alla lettura delle fotografie, principi di composizione. La quinta presenta un’introduzione all’uso degli automatismi con applicazione alla fotografia di paesaggio, di ritratto, delle attività sportive, delle architetture, dei monumenti, i bambini e gli animali da compagnia. Nell’ultima cenni per il trasferimento fotocamera-pc, criteri di archiviazione, visione e principali modifiche post-scatto, visione delle foto in attività esterne, commento ed individuazione dei

principali errori.

Costo e iscrizioni

Il costo del corso è di 70 euro ed è comprensivo dell’iscrizione al circolo fino a fine anno. Le iscrizioni si ricevono giovedì 10 e 17 settembre presso la sede del fotoclub, online sul sito del circolo oppure con bonifico bancario. Maggiori informazioni sul sito www.fotoclubombriano.it. Il corso si svolgerà nel rispetto delle disposizioni vigenti per l’emergenza Covid-19, per questo motivo il numero di posti è limitato. Per maggiori informazioni sulle attività del circolo visitare il sito www.fotoclubombriano.it e i profili Facebook, Twitter e Instagram.

