Una mostra sulla Shoah con le opere del compianto Giacomo Ghezzi

Rivolta

L'artista è recentemente scomparso e le sue tele sull'Olocausto verranno esposte domani, 27 gennaio, Giornata della memoria.

Sarà inaugurata a Rivolta domani, giovedì 27 gennaio «Giornata della memoria», la mostra sulla Shoah con una rassegna di opere del compianto pittore-scultore Giacomo Ghezzi.

Una mostra sulla Shoah e poi sulle Foibe in Municipio

"Il 27 gennaio si ricorda il genocidio del popolo ebraico, mentre il 10 febbraio ricorrerà “Il giorno del ricordo” in memoria della tragedia delle foibe e dell’esodo degli italiani istriani, friulani e dalmati - ha commentato la vicesindaco Marianna Patrini - Proprio per tenere forte la memoria, sono stati organizzati, in collaborazione con la Pro loco, due mostre che troveranno la loro naturale sede nell’atrio comunale. Dopo quella sulla Shoah con le opere di Ghezzi aperta fino al 6 febbraio, dal 10 al 13 ci sarà quella sulle foibe, con un’esposizione di raccolte fotografiche e descrittive, a cura del professor Giuseppe Pinto. Entrambe le rassegne saranno visitabili durante l’apertura del Municipio, compresi i rispettivi sabato e domenica. Il 6 alle 10 terrà anche una conferenza sulla Shoah con il professor Gian Carlo Corada, storico, accademico oltre che attuale presidente di ANPI Cremona, e il 13 alla tessa ora quella suelle Foibe, con il professor Pinto".

"Ricordare il passato per combattere l'indifferenza del presente"

“Ricordare le tragedie del passato non è solo un atto obbligato, ma un bisogno indispensabile per affrontare e combattere l'indifferenza del presente - ha commentato Nicoletta Milanesi, consigliera delegata alla Cultura, Istruzione e Formazione - Noi tutti abbiamo il dovere di non restare muti di fronte ai muri retti dall'intolleranza e dal rifiuto dell'altro e di non voltare lo sguardo davanti ai segnali sociali che mettono a rischio la convivenza civile. Lo studio e l'analisi degli eventi storici è uno stimolo a rafforzare la coscienza civile, soprattutto nelle nuove generazioni”

“Solo attraverso la conoscenza si forma la coscienza critica, necessaria per saper cogliere gli elementi della modernità che possono riproporre i germi di quello che la storia ha sconfitto” ha ha aggiunto il sindaco Giovanni Sgroi.

Orari di apertura

Giovedì 27 Gennaio

Ore 9-12 Apertura

Ore 17 Inaugurazione con intervento del critico d’arte Andrea Ladina

Venerdì 28 e Sabato 29 Gennaio

Ore 9-12 Apertura

Domenica 30 Gennaio

Ore 10-12 Apertura

Lunedì 31 Gennaio

Ore 9-12 Apertura

Ore 14-16 Apertura

Martedì 1 Febbraio

Ore 9-12 Apertura

Mercoledì 2 e Giovedì 3 Febbraio

Ore 9-12 Apertura

Ore 14-16 Apertura

Venerdì 4 e Sabato 5 Febbraio

Ore 9-12 Apertura

Domenica 6 Febbraio

Ore 10 Conferenza in sala consigliare del prof.essor Giancarlo Corada presidente A.N.P.I. Cremona.