A Pandino, in scena un recital per le vittime del Covid. Uno spettacolo di Diego Bragonzi Bignami con accompagnamento al piano di Maria Silvestrini.

Recital per le vittime

Gran pienone nell’arena del castello visconteo sabato 12 settembre. Il recital, scritto da un professionista che lavora diviso fra Italia e Francia, nasce per Pandino e si prefigge di ricordare le persone scomparse a causa del Coronavirus. L’Amministrazione ha fortemente voluto e patrocinato questo spettacolo. Bragonzi, durante l’esibizione si è più volte emozionato ricordando coloro che non ci sono più con la gioia dell’arte, della recitazione e della musica. Un momento di gloria sul palco anche per una coppia di giovani sposi, amici cui ha dedicato un brano. Presenti all’evento anche il sindaco Piergiacomo Bonaventi e gli assessori Francesco Vanazzi e Sara Sgrò.

Chi è Diego Bragonzi Bignami

Diego Bragonzi Bignami si diploma all’Accademia d’arte drammatica di Milano e poi a Parigi. Diplomato in canto lirico al conservatorio Guido Cantelli di Novara, si laurea in filosofia all’Università degli Studi di Milano e dal 1994 inizia l’attività di attore, lavora in teatro e in televisione (RAI, Mediaset e per la Radiotelevisione Svizzera Italiana). Nel 1998 debutta come cantante lirico al Regio di Torino. In questi anni canta in Europa, Medio Oriente, America e Africa del Nord. Nel 2007 vince il Music Gramny Award in USA e attualmente è presidente della Bertrand GRuss Production di Parigi, della SilverMusicRadio-France e consulente e direttore artistico per i teatri estivi dei Giardini Naxos e Siracusa in Sicilia. Vive da 10 anni a Parigi.

Chi è Maria Silvestrini

Maria Silvestrini, laureata in Lettere Moderne all’Università degli studi di Milano, insegna in Conservatorio a Parigi. Da 20 anni è l’ufficiale pianista accompagnatrice di Diego, con cui ha calcato diversi teatri, festival, rassegne. Vive a Parigi ed è la co-fondatrice della Bertrand GRuss Paris.

