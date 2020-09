Torna il Bioblitz, educazione naturalistica e scientifica delle aree protette lombarde FOTO

Torna il BioblitzLombardia, l’evento di educazione naturalistica e scientifica delle aree protette lombarde giunto alla sua quinta edizione. L’appuntamento quest’anno, dopo il Bioblitz tenutosi in via virtuale lo scorso mese di maggio, Regione Lombardia e AREA Parchi, in collaborazione con il Parco Oglio Sud, la Riserva Le Bine e con il sistema delle aree protette, organizzano il BioblizLombardia 2020 i prossimi 12 e 13 settembre 2020.

La natura in una fotografia

Si partecipa trasmettendo attraverso una piattaforma o app dedicata foto o registrazioni audio effettuate nei due giorni dell’iniziativa: uccelli, piccoli mammiferi, farfalle, insetti, ragni o anfibi, erbe o fiori spontanei, funghi e licheni, alberi, l’importante è non recare alcun disturbo alle specie che si fotografano e che siano specie

selvatiche e non domestiche o coltivate.

Diventa esploratore della biodiversità

Grazie alla collaborazione dei Parchi Regionali, dei Parchi Locali e delle Riserve Naturali, un vero e proprio team di esperti naturalisti seguirà i caricamenti: botanici, entomologi, erpetologi, ornitologi e molti altri si alterneranno per aiutare adulti e bambini nella classificazione delle loro osservazioni. Tutti possono contribuire e diventare esploratori di biodiversità.

Iscrizione online

E’ necessario iscriversi gratuitamente alla piattaforma del progetto attraverso la pagina Internet inaturalist.org o mediante l’app INaturalist per smartphone, disponibile per diversi sistemi operativi e unirsi al progetto Bioblitz 2020, caricando la propria osservazione o registrazione georeferenziata.

E’ stato già creato il nuovo progetto Bioblitz 2020 all’interno del quale caricare le singole osservazioni.

Attività al Parco del Serio

Il Parco del Serio organizza, domenica 13 settembre, iniziative in quattro diversi luoghi: tre nel Parco del Serio e uno all’interno del Plis dei Fontanili di Capralba. Se il dato è stato fotografato all’interno del Parco del Serio è possibile inserirlo anche nel progetto del Parco.

L’iniziativa vuole essere una positiva risposta all’esigenza di mantenere una condizione di prudenza nei confronti dell’emergenza sanitaria e nello stesso tempo di coinvolgere tutti i cittadini in una rete di comunità attiva ed attenta all’ambiente.

Sfoglia la gallery per scoprire le attività in programma e come partecipare:

TORNA ALLA HOME