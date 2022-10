Toni Capuozzo a Treviglio per "Buon tempo"

Il giornalista Toni Capuozzo sarà stasera, domenica 16 ottobre, a Treviglio per l'evento clou del Festival di lettura e dintorni "Buon tempo, libri per piacere", la rassegna organizzata dal Sistema bibliotecario della Bassa pianura bergamasca.

Toni Capuozzo a Treviglio

Alle 20.30, il Tnt di piazza Garibaldi ospiterà il giornalista e reporter pluripremiato, inviato di guerra, che ha seguito per Mediaset le guerre in ex Jugoslavia, Somalia, Medioriente e Afghanistan. Per l’occasione racconterà aneddoti della sua lunga carriera che lo ha portato spesso nei luoghi più disparati (e pericolosi) della terra. L’evento è a ingresso gratuito ma è necessaria la prenotazione. Per informazioni telefonare al numero 0363/317507 oppure scrivere a biblioragazzi@comune.treviglio.bg.it.