TAE Teatro torna con la rassegna "Vicoli, Festival dei Teatri della Gera d'Adda"

TAE Teatro presenta l'edizione 2021 della ventennale rassegna "Vicoli, Festival dei Teatri della Gera d'Adda." Il primo appuntamento è per il fine settimana dal 2 al 4 luglio a Rivolta d'Adda, con un Festival di tre giorni all'insegna di giocoleria, marionette, musica e comicità, con spettacoli che si alterneranno tra diverse piazze, giardini e cortili.

"Vicoli", si riparte da Rivolta

Il primo appuntamento sarà per il weekend del 2-4 luglio 2021 a Rivolta.

Nel dettaglio il 2 luglio:

alle 17.30 "Gran Grandinì": clown e circo contemporaneo della Compagnia Madame Rebiné di e con Max Pederzoli presso Camminiamo Insieme Onlus in Via Galilei 6/a.

alle 18.30 "Fish Bubbles": clownerie, giochi con l'acqua e bolle di sapone giganti di e con Michele Cafaggi presso Circolo Arci Il Sole in via Garibaldi 8.

alle 21.30 "Senza fissa d'amore": pièce teatrale di TAE Teatro dove un fiero sapientone e il suo aiutante si mettono in viaggio per raggiungere l'amata Baronessa, presso il Cortile della Biblioteca Comunale in via Renzi 5.

Sabato 3 luglio sempre a Rivolta d'Adda:

alle 18.30 "Il baule dei sogni perduti": uno spettacolo di magia, trasformismo e mimo di e con Marco Sereno presso il Parchetto di Padre Pio in via Galilei angolo Via Marx.

alle 21.30 "On the Road": uno spettacolo di circo contemporaneo della Compagnia ArteMakia presso Piazza Ferri.

alle 21.30 "Isotta": uno spettacolo di marionette per adulti e adolescenti di e con Sophie Hames presso il Cortile della Biblioteca Comunale in Via Renzi 5.

Si chiude domenica 4 luglio a Rivolta d'Adda:

alle 20 la "Fantomatik Orchestra": una marching band itinerante, partenza da Piazza Ferri.

alle 21.30 "Roba minima, s'intend": uno spettacolo omaggio a Enzo Jannacci con Stefano Orlandi presso il Cortile della Biblioteca Comunale in Via Renzi 5.

In caso di pioggia gli spettacoli si svolgeranno presso la Sala Oriana Fallaci in via Galilei 1.