Sviluppo digitale: a marzo parte il corso del Fotoclub di Ombriano

Il corso di sviluppo digitale organizzato dal Fotoclub si svolgerà settimanalmente per tutto il mese di marzo.

Un corso di sviluppo digitale

Il Fotoclub Ombriano organizza, come ogni anno, un corso di sviluppo digitale rivolto a tutti coloro che vogliono approfondire il loro rapporto con il mondo della post-produzione. In un’era in cui il digitale ha ormai soppiantato quasi completamente la fotografia analogica, è

importante conoscere anche le fasi successive allo scatto, per rendere le fotografie più in linea con gli intenti autoriali di chi ha scattato l’immagine e renderla, perché no, più bella. Il corso sarà tenuto da Gianluca Degli Innocenti, socio del circolo e nell’occasione docente

con pluriennale esperienza di post-produzione.

Un mese di incontri

Il corso si svolgerà di martedì, dal 1° marzo al 29 marzo dalle 21 alle 23, e prevede una serie di lezioni incentrate sull'utilizzo del programma di post-produzione Lightroom, ma i concetti che verranno affrontati saranno mutuabili a qualsiasi altro software di sviluppo digitale / post-produzione.

Il docente si concentrerà sui pannelli principali "Libreria" e "Sviluppo" in modo da dare ai partecipanti tutte le nozioni che riguardano l'archiviazione, la catalogazione e lo sviluppo delle foto. Sono previste quattro lezioni rivolte sia a chi si approccia per la prima volta al

programma, sia a chi ne ha già una conoscenza e vuole approfondirne le funzionalità. Nell'ultima lezione ai partecipanti sarà proposto di presentarsi con una propria fotografa in formato raw e di elaborarla con il supporto del docente in modo da prendere confidenza

con lo strumento sulle proprie immagini.

Il corso si svolgerà nella sede del Fotoclub, in via Valera 6 a Crema. Il costo del corso è di 60 euro comprensivo del contestuale tesseramento al Fotoclub per l'anno 2022 e di 20 euro per i soci già in regola con il rinnovo del tesseramento per l'anno corrente.