Stretta Grassinari, mini-via cremasca FOTO

Strade da record di strettezza: anche Crema ha la sua. Alla scoperta di via Stretta Grassinari, tesoro di turisti e camminatori.

Stretta Grassinari

E’ la via più stretta di Crema, talmente stretta da rendere problematico camminarvi fianco a fianco in due. Si trova in pieno centro ed è così angusta che non serve allargare le braccia per toccare i lati di questo tunnel fra i palazzi. Imboccata da est, sbuca sul lato destro della Cattedrale di Santa Maria Assunta, mentre accedendo da piazza Duomo, sotto ai portici, conduce in piazza Istria e Dalmazia, a due passi dal teatro San Domenico.

Come è fatta

La viuzza è larga appena mezzo metro e lunga una ventina. La luce del sole filtra a stento e per quanto pittoresca, attraversarla può dare una vaga sensazione di claustrofobia. Considerata la strettezza della via, per evitare che diventasse una piccionaia, i tubi sospesi sono stati dotati di spuntoni dissuasori, che incombono sulle teste dei passeggiatori. E’ talmente anonima che persino i writer sono scoraggiati dal fermarsi e imbrattare le pareti. Al contrario di tanti vicoli semideserti di Crema, infatti, i muri di Stretta Grassinari sono uno specchio.

Le vie più strette d’Europa

Diversamente da altre strettoie presenti sul suolo nazionale, la Stretta Grassinari ha i requisiti per essere considerata un vero e proprio vicolo, in quanto provvista di pavimentazione e affacci su strada di porte e finestre. Tra le vie strette più famose al mondo c’è Marten Trotzigs Grand, in Svezia o Vinarna Certovka, in Repubblica Ceca. Stretta Grassinari non si aggiudica il Guinness dei primati, ma è un piccolo gioiello incastonato nel centro di Crema, che vale la pena scoprire.

