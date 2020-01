Shoah, inaugurata sabato la mostra del pittore-scultore Giacomo Ghezzi

L’artista rivoltano ha inaugurato la mostra sul tema della Shoah alla presenza delle autorità comunali e della Pro loco. La mostra rimarrà aperta fino al 2 febbraio prossimo.

Shoah: quadri in mostra in Municipio

E’ stata inaugurata sabato pomeriggio la nuova mostra del pittore e scultore rivoltano sulla Shoah. A introdurre l’evento il professor Cesare Sottocorno: “Le opere altro non dicono che non dobbiamo dimenticare – ha affermato – perché i semi dell’intolleranza e del razzismo che credevamo finiti sulla strada per essere pasto delle costruzioni democratiche, hanno invece ripreso con preoccupazione a germogliare e fare frutto”.

TORNA ALLA HOME