Rete Rosa in campo contro la violenza sulle donne FOTO

Rete Rosa e Comune di Agnadello hanno aderito alla campagna promossa da Rete Contatto “Panchine Rosse – Stop alla Violenza” rinnovando le tre Panchine Rosse che Rete Rosa ha donato nel 2018 alle tre scuole del paese e dipingendone una fissa situata in piazza Della Chiesa per ricordare e spronare l’impegno che ogni cittadino dovrebbe mettere per combattere la Violenza sulle Donne.

Rete Rosa e il Comune contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne che cade oggi, 25 novembre, seppur in un periodo particolare e di restrizioni, Rete Rosa ha collocato le installazioni di quest’anno intitolate “Il muro delle bambole” con le Panchine Rosse alle scuole, al monumento Avis e alla Panchina Rossa in piazza Della Chiesa. Il muro delle bambole vuole simboleggiare la sofferenza delle donne di fronte alla violenza: una colonna su cui affiggere bambole di stoffa e non, per portare le persone che passano e guardano a chiedersi e quindi a riflettere sull’impegno da esercitare, quotidianamente, contro i femminicidi e la violenza. L’invito ai concittadini, nel rispetto delle regole Covid-19, è di contribuire all’iniziativa collocando le loro bambole in una delle installazioni del paese. Il Comune come sempre è a fianco dell’associazione e ha concesso il patrocinio, in più il vicesindaco Cesare Perisciani ha fisicamente rinnovato e dipinto le panchine.