Restaacasa e gioca con noi: Conosci davvero la Bassa? QUIZ

Chiusi in casa da settimane, il desiderio proibito di tantissimi di noi è diventato quello di poter semplicemente passeggiare nella piazza del nostro paese o della nostra città. Infilarsi in un bar a chiacchierare con qualche amico o farsi una passeggiata in mezzo ai campi della Bassa, o lungo l’Adda, il Serio e l’Oglio, in mezzo alla natura. Così capita di pensare a quanto davvero conosciamo il territorio in cui viviamo, e a quella volta in cui volevamo andare a prenderci un gelato in un posto nuovo, a pochi minuti d’auto da casa. E abbiamo invece rimandato, pensando che “Tanto è lì”.

GDT QUIZ: un gioco e un passeggiata (virtuale) collettiva

Ecco quindi il nostro GDT QUIZ. Un’iniziativa che vuole essere un gioco, prima di tutto, ma anche una passeggiata collettiva attraverso luoghi e storie che sono qui attorno, e che presto, speriamo, potremo riscoprire di persona.

Come funziona? Semplicissimo: come nel popolarissimo LiveQUIZ che spopola online, si vince solo rispondendo a tutte e dodici le domande (ma si può tentare quante volte volete).

CLICCA QUI per partecipare! Oppure, puoi giocare direttamente da questa pagina (sotto)

In palio dieci abbonamenti digital

In palio ci sono dieci abbonamenti mensili gratuiti allo sfogliabile online. Se sarete bravi ad arrivare in fondo, lasciateci i vostri contatti! Quindi… via! Bastano pochi minuti

Buona fortuna!

Caricamento…