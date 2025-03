Quarant'anni di trasformazioni per il Parco del Serio

(nella foto il presidente del Parco Basilio Monaci e il sindaco di Crema Fabio Bergamaschi)

Con il convegno intitolato “Il Parco Del Serio compie 40 anni: storia, biodiversità, educazione ambientale ed agricoltura”, sono ufficialmente iniziate le celebrazioni per il quarantesimo anniversario dell’Ente, istituito con la legge regionale 87 del 1 giugno 1985 e attualmente presieduto da Basilio Monaci.

Il Parco del Serio compie 40 anni

L’evento si è svolto venerdì 7 marzo 2025, in una gremita Sala Alessandrini, a Crema, alla presenza di studenti delle scuole cittadine, amministratori locali e rappresentanti delle associazioni di categoria. Dopo i saluti istituzionali di Fabio Bergamaschi, sindaco di Crema, e Roberto Mariani, presidente della provincia di Cremona, sono intervenuti i rappresentanti dell’ordine dei dottori agronomi e forestali di Cremona, del collegio degli agrotecnici di Cremona e i dirigenti dell’istituto Agrario Stanga di Cremona e dell’IC Primo Levi di Sergnano.

Dall'educazione ambientale...

La direttrice del parco, Laura Comandulli, ha illustrato gli aspetti tecnici e progettuali legati ai primi 40 anni dell’Ente, mentre il biologo Ivan Bonfanti ha approfondito il ruolo della conversazione della biodiversità. Il professor Marco Riva dell’IC di Sergnano ha presentato le esperienze didattiche realizzate in collaborazione con il parco, sottolineando l’importanza dell’educazione ambientale come elemento trasversale nella formazione degli studenti.

Un contributo significativo è arrivato dagli studenti dell’Agraria Stanga, impegnati nell’organizzazione della Festa dell’albero del 21 marzo, che hanno illustrato due realtà agricole locali: l’azienda agricola di Ernesto Zaghen e l’azienda agricola di Pierangelo Cattaneo, specializzata in piante officinali.

...alla tutela del fiume e del territorio

Nel suo intervento, il presidente Basilio Monaci ha ricordato la lungimiranza degli amministratori locali degli anni '70-'80, che colsero l'opportunità offerta dalla legge regionale 86 del 1983 per istituire il Parco. Dalla sua fondazione, l'Ente ha visto aumentare il numero dei comuni partecipanti, passando dai 26 iniziali agli attuali 28, con l'ingresso recente di Covo e Pedrengo.

Monaci ha ripercorso le tappe salienti della storia del Parco, ricordando il convegno del 1987 e i primi presidenti dell'Ente: Giacomo Anfuso (1985-1995), Ferruccio Rozza (1995-2004), Gianfranco Gafforelli (2004-2011) e Dimitri Donati (fino al 2019), prima della sua stessa elezione, avvenuta l'11 gennaio 2020 e riconfermata quest'anno.

“Il Parco del Serio è giovane – ha commentato Monaci con una battuta – perché l’attuale suo presidente ne ha quasi il doppio, ma c'è ancora tanto da fare. Allora, 40 anni fa, la sensibilità era rivolta più al fiume, alla messa in sicurezza per il pericolo delle esondazioni, alla gestione delle acque, non si parlava ancora di cambiamenti climatici. Era più il fiume che preoccupava. Sulle rive e sulle aree demaniali c’era molto abbandono di rifiuti, c’era necessità di intervenire per proteggere l’ambiente”.

Oggi il Parco è un punto di riferimento per la biodiversità, la fruizione sostenibile e l'agricoltura. Monaci ha inoltre ricordato il supporto di studiosi come Valerio Ferrbari e Riccardo Groppali, che con le loro pubblicazioni hanno valorizzato il ruolo dell'educazione ambientale.

Un libro celebrativo per i 40 anni

Tra i progetti attuali, Monaci ha evidenziato il completamento, lo scorso ottobre, del progetto "Una ciclabile per tutti" , 1500 metri di percorso lungo le rive del fiume, reso fruibile alle persone con ridotta mobilità, dal parcheggio della buca, all’area di via Viviani. Il presidente ha sottolineato, infine, l'impegno per la salvaguardia del territorio attraverso la piantumazione di nuovi alberi e la promozione della mobilità dolce. In occasione del quarantesimo anniversario, entro la fine dell'anno verrà pubblicato un libro celebrativo con il coinvolgimento di tutti i Comuni aderenti al Parco del Serio.