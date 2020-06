Per i cento anni della banda un concertone (online)

Quarantuno orchestrali all’opera per celebrare la Festa della Repubblica. La banda del paese compie cento anni di vita e festeggia con un “concerto on line” per il 2 giugno.

Cento anni di banda

Un secolo di musica per il “Corpo bandistico san Martino vescovo” e, nell’importante anniversario di fondazione, non ha voluto rinunciare a far sentire la propria vicinanza ai sergnanesi il giorno del 74esimo compleanno della Repubblica. Per l’occasione è stato realizzato un volume che verrà presentato quando l’emergenza sanitaria sarà solo un ricordo ma, per il momento, ancora alle prese con gli strascichi di un virus che ha trasformato la quotidianità di ciascuno, i membri della banda si sono limitati ad armonizzare… a distanza. Martedì i componenti della banda hanno pensato di regalare il proprio contributo artistico attraverso il veicolo che li ha tenuti in contatto negli ultimi mesi: il web.ù

La piazza virtuale

La comunità sergnanese ha così potuto godere l’esperienza di un appuntamento musicale unico nel suo genere: l’esecuzione dell’Inno di Mameli sulla “piazza virtuale” invece che su quella fisica. Collaborazione e complicità sono tratti peculiari della tradizione bandistica, che per sua natura prevede la vicinanza fra i musicisti, che si accorano per seguire una precisa linea melodica. Ma come fare se gli assembramenti sono vietati? Come accorciare la distanza fra uno spartito e l’altro? Mettendo alla prova il feeling dei musicisti in forza al corpo. La performance è stata eseguita da ciascuno dei membri di fronte a una telecamera. I filmati sono stati poi assemblati in post produzione, rendendo viva e vibrante l’esibizione degli strumentisti, quasi fossero radunati contemporaneamente sullo stesso palcoscenico.

Il video su Youtube

Il video è stato caricato sul sito internet e sul canale Youtube “Banda San Martino” il 31 maggio, due giorni prima della celebrazione ufficiale della Festa della Repubblica. Ascoltare l’inno il 2 giugno però, fa tutt’altro effetto. Anche il Comune ha voluto ringraziare la banda, che ha provato a essere vicina ai concittadini nonostante le restrizioni del periodo.

Occorre ricordare che il corpo bandistico si occupa di fornire formazione musicale permanente a tutti i suoi componenti, dando seguito alla florida tradizione del territorio. Un cammino musicale lungo cent’anni raccontato nel volume scritto a più mani di prossima pubblicazione, nel frattempo però la banda chiede a tutti coloro che sono in possesso di documenti, fotografie, manifesti, scritti, strumenti, divise o semplicemente ricordi orali da tramandare, di contattare la sede per sottoporli all’attenzione dei curatori del volume. Per motivi sanitari, non si prevede una stagione concertistica estiva particolarmente ricca, questo è certo, tuttavia, anche grazie al nuovo sito internet del corpo bandistico, i musicisti cercheranno di portare nelle case dei sergnanesi ciò che meglio sanno fare.

