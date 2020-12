Parco del Serio: ecco il calendario 2021 con le foto dal territorio

Sarà distribuito nei prossimi giorni il calendario 2021 del Parco Regionale del Serio, diventato ormai una consuetudine consolidata e apprezzata, che vuole promuovere le bellezze ambientali e culturali del territorio.

Per il 2021 i mesi saranno scanditi dalle immagini scattate dai partecipanti alla XI edizione del Concorso fotografico Emozioni sul Serio, che aveva quale tema “I luoghi della devozione”, santuari, monasteri, oratori, chiesette campestri e santelle presenti all’interno del territorio del Parco.

“Le splendide immagini di questo calendario raccontano la bellezza del Parco e sottolineano la continuità della sua storia, evidenziandone la fruibilità, grazie alla ciclovia, ormai ultimata, che collega ogni comune del Parco, sia sul lato destro, che sinistro del fiume Serio – scrive il presidente Basilio Monaci nella sua presentazione – Il 2020 è stato un anno particolare per tutti noi, con la pandemia che ha travolto tutto, e il 2021 ci si augura possa essere un anno migliore, ricco di opportunità per promuovere il miglioramento del territorio, avendo cura alla valorizzazione e alla salvaguardia dell’ambiente, ottimizzando il rapporto tra agricoltura e conservazione della biodiversità, adottando comportamenti consapevoli e rispettosi per la tutela del nostro territorio”.