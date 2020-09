Pandino: il corpo bandistico torna a esibirsi a pieno organico

La serata, dedicata alle colonne sonore di grandi successi cinematografici anni ’80, ha riscosso grande successo.

Il concerto

Non poteva andare meglio il ritorno sul palco del corpo bandistico di Pandino a pieno organico. Ieri sera, infatti, i percussionisti diretti dal Maestro Giovanni Passera hanno raggiunto piazza Vittorio Emanuele III in sella alle proprie biciclette, in omaggio del film di Luca Guadagnino “Chiamami col tuo nome”, che ha visto alcune scene girate proprio in quella location.

Le musiche

La banda, poi, ha intrattenuto il numeroso ma distanziato pubblico presente con le musiche di numerosi film cult degli anni ’80: da “C’era una volta in America” a “Rocky III”, passando per l’intramontabile “Flashdance” e i simpaticissimi “Blues Brothers”. Durante la serata, svoltasi in memoria dei due componenti del gruppo bandistico Luigi Valota e Piero Tonelli, è intervenuto anche il primo cittadino Piergiacomo Bonaventi, che si è complimentato con la banda per la sua forza di volontà anche in questi mesi difficili.

