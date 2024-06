"Natura e cultura": un'estate di spettacoli con il MotoTeatro

Dal 29 giugno al 15 settembre la Media Pianura Lombarda tornerà ad essere animata per la quarta edizione di “Natura e Cultura”, una serie di spettacoli green con il coinvolgimento di comuni, parchi, associazioni e fondazioni delle province di Bergamo, Brescia e Cremona. Il progetto è stato realizzato con il contributo di Regione Lombardia, BCC Treviglio e Provincia di Bergamo.

Quando l’arte incontra la natura

Diciassette date di esibizioni e spettacoli, selezionati dalla direzione artistica di Gabriele Allevi e Walter Spelgatti, di deSidera, potranno coinvolgere il pubblico in un’esperienza teatrale immersiva nella natura. L’obiettivo è quello di provocare il pubblico a riflettere sull’importanza della tutela dell’ambiente attraverso poesia, musica dal vivo, racconti e spettacoli. Non mancheranno anche esperienze d’ascolto camminando nei luoghi più suggestivi della rassegna per raccontare il territorio con occhi nuovi e voci conosciute.

Dalla poesia alla musica dal vivo, tutte le esibizioni

“Storie Selvatiche” sarà l’esibizione che inaugurerà la rassegna sabato 29 giugno a Canonica d’Adda, nel Parco Leonardo, la replica invece si terrà domenica 25 agosto presso il Parco Madonna dei Campi di Brignano Gera d’Adda. I protagonisti di queste tre storie selvatiche saranno certe donne, certi uomini e certi luoghi potenti che prenderanno vita attraverso i racconti di Lorenza Zambon.

Il primo fine settimana di spettacoli prosegue a Calvenzano nel Bosco Spino dove torna protagonista Zambon a raccontare l’appassionante storia di Jannette Power, “La dama degli argonauti. Storia d’amore e di natura, di un libro antico e raro, di una donna sapiente dimenticata”.

Appuntamenti di luglio

La rassegna prosegue la settimana successiva con “Di terra e di radici”, di Chorós Teatro, che andrà in scena domenica 7 luglio nell’Orto Botanico G. Longhi a Romano di Lombardia. Protagonista dello spettacolo sarà la terra, un terra dimenticata, sconnessa, deturpata e sfruttata. Si prosegue poi a Cassano d’Adda domenica 14 luglio, nel Parco Isola Borromeo con lo spettacolo per tutta la famiglia “Giochiamo a fare il mondo...di Pace e Lasagne”. Lo scrittore e artista Antonio Catalano proporrà un gioco in grado di prendere forma piano piano, modellato da piccoli oggetti e preziosi ricordi.

L’appuntamento successivo si terrà il 20 luglio in Villa Borgazzi a Rivolta d’Adda con “Gli anni del tempo matto. Canto per un pianeta in prestito”. Un’esibizione in grado di far riflettere sull’allarme ambientale con ironia e passione grazie alla raccolta di canzoni di Erica Boschiero, musiche di Sergio Marchesini, racconti di Stefano Benni e Dino Buzzati, poesie di Mariangela Gualtieri, Gianni Rodari, Andrea Zanzotto e Vasco Mirandola, il tutto concesso anche grazie al supporto scientifico di Telmo Pievani.

Il giorno dopo, nel suggestivo castello di Padernello, comincerà l’azione teatrale itinerante “Abitare la terra” con Silvio Castiglioni e Georgia Galanti che proseguirà fino al Ponte San Vigilio di Giuliano Mauri. Lo spettacolo è stato pensato per consentire a piccoli gruppi di spettatori silenziosi di esplorare alcuni aspetti del nostro rapporto col pianeta percorrendone a piedi un frammento e assistendo ad un vero e proprio sottile collage di testi ispirato, spirituale e misterioso.

Le esibizioni proseguono sabato 27 luglio nel Parco Oglio Nord, presso la località Molino di Basso, con lo spettacolo “Terramadre” della Compagnia Nardinocchi/Matcovich. Sarà un viaggio fisico e teatrale a frammenti, durato più di un anno, con l’obiettivo di ricostruire il nostro rapporto con la natura.

Gli spettacoli ad agosto

Ad agosto la rassegna esordirà sabato 3 a Torre Pallavicina nel Parco del Palazzo Oldofredi Tadini Botti, dove Massimo Barbero salirà sul MotoTeatro per raccontare alcune testimonianze di uomini al fronte, che parleranno delle loro convivenze con animali poco desiderabili come topi, pidocchi e pulci che, negli anni della guerra, infestavano le trincee, con lo spettacolo “Soldato Mulo va alla Guerra”.

Si prosegue il giorno successivo, domenica 4 agosto, nel Bosco San Gherardo a Covo grazie a Matteo Curatella che, con la sua rappresentazione “Viaggio nella Fantastica”, proporrà a tutto il pubblico di compiere un percorso verso il luogo dove si inventano storie di principesse, cavalieri, draghi e castelli incantati.

Passato Ferragosto gli spettacoli torneranno sabato 24 agosto nel Parco di Santa Valeria a Mornico al Serio, con il concerto e spettacolo “Quercus. Serenata per il mio Albero”: un vero e proprio omaggio musicato ai tremila miliardi di alberi sulla terra.

Il sabato successivo, 31 agosto, a Fara Gera d’Adda con Luigi d’Elia ci si avventurerà e ci si immergerà nel Parco dell’Adda, attraversato dalla Passerella sul fiume. In questo appuntamento si potrà assistere ad “Aspettando il Vento”, uno spettacolo che racconta delle avventure di crescita e di mistero di tre ragazzini che si incontrano in un’immensa palude nella stagione del passaggio degli uccelli migratori.

Chiusura a settembre

A settembre la rassegna si sposta a Caravaggio dandosi appuntamento già domenica 1 presso il Fontanile Vascapine con “Clorofilla. Performance poetica per attrice, musicista e piante”, una rappresentazione poetica volta ad un’educazione sentimentale verso le piante. Un percorso di parole, musica e suoni guidati dalla voce di Laura Mantovi accompagnata dalla melodia di Ombretta Ghidini.

Il fine settimana successivo torna in due appuntamenti, per il secondo anno consecutivo, il Progetto Speciale dedicato al fiume Serio, “Parchi Sommersi”. Il primo incontrò si terrà sabato 7 settembre alle 15 e alle 18 presso Casa di Camperia, nel Parco del Serio, mentre il secondo sarà domenica 8 settembre alle 15 e alle 18 a Fornovo San Giovanni con partenza da Cascina Belvedere di Sotto, Parco del Serio. In questo

spettacolo OYES camminerà con gli spettatori per comprendere meglio il presente e immaginare un futuro migliore memori delle nostre radici. Lo spettacolo andrà prenotato con almeno 1 settimana di anticipo e accetterà un massimo di 40 persone per turno.

Sabato 14 settembre alle 18.30 nel parco della Rocca di Urgnano si terrà lo spettacolo di Camilla Corridori “Le strie. Storie di streghe, stregoni e altre figure mitologiche del folklore popolare camuno” per mettere in scena alcune tra le leggende del folklore camuno che s’intrecciano a musiche e canzoni utili per scandire il ritmo del racconto.

Domenica 15 settembre, a chiusura della rassegna, nel Parco della Rocca di Cologno al Serio, si terrà l’appuntamento conclusivo con la rappresentazione di “Ecce Lupo”, che trasformerà il palco in un tribunale ed il protagonista, un allevatore, nell’imputato. Questo allevatore, infatti, dovrà esser giudicato per l’accusa di aver avvelenato un lupo, dopo aver subito l’ennesimo attacco al bestiame, per arrivare al cuore del rapporto tra gli esseri umani e gli altri esseri viventi.

Tutti gli spettacoli, esclusi quelli di cui l’orario è espressamente indicato, cominceranno alle 18, inoltre saranno, tutti ad ingresso gratuito.

Lungo i percorsi si potrebbero incontrare brevi tratti di strada sterrata da percorrere a piedi o in bici per raggiungere i vari luoghi degli spettacoli. Si raccomanda di portare sia una borraccia che una coperta, da usare per assistere allo spettacolo distesi sull’erba in assenza di sedie.

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h