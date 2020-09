MagicaMusica fa il pieno a Camisano e Pieranica

È stato un weekend impegnativo, quello appena trascorso, per i musicisti con disabilità dell’Orchestra MagicaMusica, diretti dall’instancabile maestro Piero Lombardi. Venerdì 4 settembre a Camisano, sabato 5 a Pieranica: cambia il palco, ma le emozioni ed il talento restano gli stessi.

“Sono stati due concerti davvero importanti per noi – spiega il direttore Piero Lombardi – perché ci hanno consentito di riprendere le attività in modo sprint, con l’entusiasmo che da sempre ci caratterizza”.

Durante il periodo di chiusura l’associazione ha creato importanti progetti smart per consentire lo svolgimento delle attività, ma “ritrovarsi in presenza, seppur nel rispetto del distanziamento sociale ed osservando i protocolli sanitari previsti, è un’altra cosa”.

È stato emozionante incrociare sguardi e condividere emozioni in musica. Lo racconta Mauro Rossi, organizzatore con l’oratorio di Pieranica, del concerto che si è

tenuto sabato sera in occasione della sagra.

“L’iniziativa ha superato ogni aspettativa. L’unica cosa che ci viene naturale fare è ringraziare questi musicisti per il loro innato talento. Hanno dimostrato che la musica non è fatta solo di melodie e di note, ma anche di rispetto per il prossimo, di cura ed attenzione per ogni abilità. Perché la musica, soprattutto quella magica, è capace di abbattere barriere”.