MagicaMusica a Quintano: "Ascoltiamola per ripartire migliori"

Non solo musica ieri sera alla festa patronale di Quintano. L’orchestra Magicamusica diretta da Piero Lombardi ha fatto danzare (dal posto e rigorosamente nel pieno rispetto delle normative anti Covid) quasi 200 persone, accorse per assistere ad uno spettacolo pieno di gioia, allegria, “dignità e vita”.

“L’orchestra – ha detto il sindaco Elisa Guercilena – rappresenta tutto ciò che ci serve per ripartire al meglio ed insieme. Questi ragazzi coltivano talento e passione in un mondo che non è ancora del tutto capace di apprezzarli. La diversità è ricchezza: dobbiamo capirlo, applaudirli e cantare con loro. Solo così potremo ripartire migliori”.

Impegnato ad intrattenere gli spettatori, Lombardi ha illustrato il nuovo repertorio.

Al termine Lombardi si è detto soddisfatto della partecipazione del pubblico: “è stato bello cantare e danzare con voi dopo tanto tempo”.

A suon di bis richiesti, si è chiusa anche la seconda serata della sagra di Quintano.

“Un gradito ritorno – l’ha definita il sindaco – dopo questo periodo. È stato bello potervi ospitare, dopo avervi sentito cantare un po’ in tutto il cremasco ed in tutta Italia. Per noi è un grande orgoglio dire che anche un nostro concittadino, Alessio, è un vostro grande musicista. Solo grazie al maestro Piero, alle famiglie, ai ragazzi per questo spettacolo pieno di autenticità e grazie all’assessore Erika Pandini e al consigliere Paola Ceraso per l’organizzazione”.