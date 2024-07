L'imperdibile Revel Summer Festival a Treviglio: ecco il programma

Undici sere di spettacoli all’insegna di musica dal vivo, Street Art, cucina a km0, Street Food e solidarietà. Comincerà giovedì 4 luglio, nella cornice di TreviglioFiera, la terza edizione del Revel Summer Festival, la kermesse artistico musicale e solidale ideata dall’associazione «L’Orso Berto», in collaborazione con il pub «Revel Treviglio», che si pone l’obiettivo di diventare un punto di riferimento dell’estate sul territorio della Bassa bergamasca e non solo.

La locandina del Revel Summer Festival 2024, la kermesse musicale che inizierà giovedì 4 luglio

Revel Treviglio: un festival imperdibile

«Alzare il livello di qualità e di popolarità degli Artisti, aumentare le presenze e consolidare un evento che già dalla prima edizione si è distinto in maniera positiva», questa l’ambizione degli organizzatori dell’evento, che si aspettano almeno 40 mila presenze nel corso degli undici giorni di spettacoli. «I nostri punti di forza - proseguono - sono l’ottima organizzazione, e la rapidità nel servizio e nell’assistenza al pubblico. Abbiamo puntato molto a creare un ambiente sano e un clima amichevole. I concerti sono molto apprezzati e i problemi di ordine pubblico sono inesistenti. C’è infine una grande disponibilità da parte dell'Ente Fiera, del Comune di Treviglio e delle Forze dell'Ordine».

Undici giorni di musica per tutti i gusti

Il programma dei concerti, tutti a ingresso gratuito, è di alto livello. Si comincia giovedì 4 luglio con il reggae degli «Africa Unite», per proseguire la sera successiva con l’allegria di «Teo e le veline grasse». Sabato 6 «Spring Break Party» una festa che richiamerà le scene dei film in stile college americano, con tanto di ballo di fine anno e la fascia per la coppia migliore. Domenica 7 luglio un altro gruppo che non ha bisogno di presentazioni: i «Punkreas» con la loro musica punk che da decenni fa scatenare generazioni di giovani e non. Lunedì 8 ancora musica «forte» con gli «Ubermensch» e il loro tributo al metal dei «Rammstein». Altra data da segnare in agenda è quella del 9 luglio: sul palco saliranno gli «Shandon», da trent’anni punto di riferimento per musica ska e punk. Altra serata di livello sarà quella del 10 luglio con i mitici «Meganoidi» e il loro rock alternativo. Giovedì 11 luglio si ride e si canta con «Ruggero dei timidi», altro artista che da anni si è ritagliato un ruolo da protagonista nel campo della musica demenziale. Per l’ultimo weekend, gli organizzatori hanno pensato all’undeground dei «Tropea», protagonisti di «X Factor 2022» (venerdì 12 luglio), un «Hot Dance Party», per scatenarsi in balli sulla musica del Dj Walter Pizzulli (sabato 13 luglio) e infine il gran finale di domenica 14 luglio, che non poteva non avere come i protagonisti i «padroni» di casa: I «Gladioli Revel Club», gruppo trevigliese che porterà sul palco il miglior rock, con un mix di risate e spettacolo.

Buona cucina e street food

Le serate musicali avranno, come da tradizione, un contorno gastronomico di pari livello. Una delle novità di quest’anno è la nuova area ristorante ombreggiata e coperta. In collaborazione con «Cascina Reina» di Caravaggio, il «Ristorante Contadino» proporrà primi piatti iconici della cucina italiana, secondi piatti gustosi e tantissima carne alla griglia. Nell’area Street Food, invece, si potranno trovare i «padroni di casa» del «Revel» con lo stand dei «Panini d’autore», pizza romana al trancio, hot dog e l’immancabile salamella alla griglia (Pa e Strinù). Lo stand dei dolci è infine affidato alla «Pasticceria Manzotti» di Treviglio che delizierà i presenti con la sue creazioni premiate da Iginio Massari.

Street Art e non solo

Durante il festival sarà allestita anche un’area «lounge & mixology» con Dj, in collaborazione con «Red Bull» e «Orobie Gin», che inizierà a scaldare il pubblico fin dall’aperitivo. L’allestimento street urban, con un vero bus americano di 15 metri e le opere dell’associazione «Impiastreet», farà da cornice alla prima edizione del Revel Streetart Contest» che vedrà sfidarsi a colpi di bomboletta i migliori writers da tutta Italia. Il pubblico durante le serate del festival sarà sovrano e potrà votare l’opera migliore che verrà premiata la sera di domenica 14 luglio.

Solidarietà per il Villaggio solidale

Come ogni anno il «Revel Summer Festival» porterà sul territorio anche iniziative a sfondo sociale e di sostegno diretto a scopo benefico. Quest’anno verrà dato supporto all’Associazione «FA Famiglia e Accoglienza», una realtà che si dedica all’ospitalità di ragazzi in difficoltà e delle loro famiglie. Il progetto che il Festival intende finanziare è il «Villaggio Solidale» di Lurano, un «Incubatore Sociale» che punta a costruire una comunità che offra supporto e accoglienza a chi si trova in situazioni di fragilità e solitudine.

Area Kids: arrivano i pompieri

Gli organizzatori hanno ovviamente pensato anche ai più piccoli. Sarà infatti presente una coloratissima area dedicata ai più piccoli, dove prima degli spettacoli verranno intrattenuti con laboratori, giochi e dove non mancherà il gigantesco scivolo gonfiabile dell’associazione «Amici dei Pompieri» di Treviglio.

Alcuni scatti del fotografo Federico Pinna relativi all’edizione 2023 del Revel Festival