"Le signore del gusto": grande successo per la serata storico-gastronomica di Casaletto

Grande successo per "Le signore del gusto", viaggio storico-gastronomico realizzato il 12 marzo dalla Commissione Cultura di Casaletto Vaprio

L'evento si è svolto sabato 12 marzo per celebrare la Giornata Internazionale della donna di qualche giorno prima.

"Le signore del gusto"

Come evidente dal titolo della serata, l'evento si è incentrato sulla cucina al femminile dal Rinascimento ad oggi, passando per l'età moderna. Relatrici d'eccezione sono state la food blogger capralbese Annalisa Andreini e la chef Monica Carubelli (in foto), che di fronte a una sala gremita si sono alternate nell’excursus storico-culinario che ha fatto diventare protagoniste della serata le donne solitamente in ombra nelle tavole cinquecentesche, nel periodo dell’Illuminismo e infine a cavallo tra Ottocento e Novecento.

Donne del passato sempre presenti ma spesso dimenticate, donne che hanno scritto i primi ricettari, firmati poi dagli uomini. Il discorso si è incentrato anche attorno alla figura eccentrica di Petronilla, pediatra, autrice di famose rubriche settimanali di dietetica e di educazione alimentare oltre che cuoca e modernissima donna d’altri tempi. La parte finale della serata, invece, è stata dedicata alla posizione odierna delle dieci chef donne più qualificate in un crossing culturale del gusto attraverso culture diverse, tradizioni vecchie e nuove, luoghi e memorie. La serata si è conclusa con la lettura della poesia che il poeta cremasco Lorenzo Pellegrini ha dedicato alle donne ucraine.