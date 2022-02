Inaugurata la mostra sul massacro delle foibe

Rivolta

In occasione della Giornata del Ricordo, che si celebra ogni anno il 10 febbraio, taglio del nastro nell'atrio del Palazzo comunale.

Inaugurata a Rivolta ieri, giovedì 10 febbraio, la mostra sul massacro delle foibe, in occasione del «Giorno del ricordo».

Mostra sul massacro delle foibe

Una tragedia italiana ancora poco conosciuta, sepolta per decenni durante la Guerra fredda quella dell’esodo degli italiani dalla ex Jugoslavia di Tito e delle migliaia di morti nelle foibe, ricordata da qualche anno in occasione del «Giorno del ricordo», il 10 febbraio, caduto ieri, giovedì.

L’Amministrazione comunale per la ricorrenza ha voluto organizzare, in collaborazione con la Pro loco, nell’atrio del Municipio, una mostra che rimarrà aperta oggi, venerdì, e domani, sabato, dalle 9 alle 12. Domenica, alle 10, si terrà anche la conferenza storica del professor Giuseppe Pinto, in sala consiliare, dove interverrà anche l’esule di Dalmazia Bruno Politeo che porterà la sua testimonianza.