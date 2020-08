In castello una serata sui “Volti della donna e la sua evoluzione”

“I volti della donna… e la sua evoluzione”. E’ questo il titolo della serata in programma per venerdì 28 agosto alle 21.15 all’interno del chiostro del Castello Visconteo di Pandino. La serata dedicata alla figura femminile è stata organizzata dall’Assessorato alla Cultura di concerto con il Gruppo Cultura.

In Castello i volti della donna

L’evento era stato pensato per l’8 marzo e poi rimandato per via dell’emergenza Covid, che ne ha impedito l’effettiva realizzazione in quel periodo. Ci sarà spazio per ripercorrere insieme l’evoluzione della donna sotto il profilo giuridico (a cura dell’avvocato Lisa Ardito) e i cambiamenti dal punto di vista estetico, ma anche per apprezzarne la sensibilità artistica (a cura della pittrice Samantha Paglioli). Sarà possibile visitare anche la mostra fotografica allestita per l’occasione.

È obbligatoria la prenotazione e a questo scopo è possibile inviare una mail a biblioteca@comune.pandino.cr.it, oppure chiamare la Biblioteca al numero 0373/973313 negli orari di apertura.

TORNA ALLA HOME