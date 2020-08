Il 7 agosto parte la Festa del tortello cremasco

Niente ferma la tradizionale Festa del tortello cremasco. L’Amministrazione comunale di Crema per promuovere la tradizione gastronomica e i prodotti tipici, tradizionali e locali, quali elementi rappresentativi della storia e della cultura del territorio cremasco, non ha rinunciato alla tradizionale manifestazione estiva rivedendone, per quest’anno, l’impostazione.

Festa del tortello cremasco

Le misure sanitarie ancora vigenti per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 prevedono il distanziamento interpersonale e rendono, quindi, difficoltoso svolgere in sicurezza la tradizionale manifestazione di piazza.

Per questo l’Assessorato al Turismo ha promosso un’azione di sinergia e coordinamento fra il Comune di Crema e i ristoratori di Crema e del territorio che sono stati invitati ad aderire ad una iniziativa comune. Per venir incontro alla richieste di numerosi ristoratori e dar maggior visibilità la manifestazione viene prolungata fino al 28 agosto.

Le adesioni sono state raccolte nelle scorse settimane e all’invito hanno aderito 16 ristoranti e agriturismi di Crema e del territorio che, per tutto il periodo dell’iniziativa si impegnano a proporre un menù dedicato: tortelli cremaschi, salva con le tighe e bertolina a prezzi fissi.

Si mangia anche d’asporto

Tutti garantiranno sia il consumo presso i locali sia l’asporto (alcuni anche la consegna al domicilio) . Per tutti i vale inoltre l’impegno ad utilizzare per gli imballaggi dei cibi materiale ecologico e riciclabile. Il Comune di Crema doterà i ristoranti che partecipano di borse da asporto brandizzate e vetrofanie. L’Assessorato al Turismo curerà inoltre la comunicazione e la promozione dell’iniziativa.

Ecco i ristoranti e gli agriturismi che partecipano all’iniziativa:

