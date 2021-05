Giornata internazionale dei musei, a Crema il “Civico” riapre (ma online) alle visite

Aderendo alle iniziative legate alla Giornata Internazionale dei Musei, promossa dall’International Council of Museums (ICOM), il Museo Civico di Crema e del Cremasco martedì 18 maggio 2021 proporrà sulla propria pagina Facebook una serie di 9 visite virtuali di approfondimento alle collezioni del Museo e al complesso dell’ex convento del Sant’Agostino.

Giornata internazionale dei musei

Il tema scelto per quest’anno per la Giornata Internazionale dei Musei, in linea con le nuove sfide e con gli importanti cambiamenti che hanno interessato il settore culturale nell’ultimo periodo, è Il futuro dei musei: rigenerarsi e reinventarsi.

A partire dal 2020 la crisi del Covid-19 ha sconvolto il mondo intero in maniera inaspettata, interessando ogni aspetto della nostra vita. I musei non si sono potuti sottrarre a questi cambiamenti, e il settore culturale è stato tra i più colpiti, comportando ripercussioni economiche, sociali e psicologiche a breve e lungo termine. Ma questa crisi è anche servita quale catalizzatore per promuovere innovazioni fondamentali già in atto, in modo particolare la maggiore attenzione alla digitalizzazione e la creazione di nuove forme di esperienze e di divulgazione culturale.

Passeggiate virtuali al Museo Civico

In linea con le nuove sfide che si sono dovute affrontare negli ultimi mesi, afferma l’assessore alla Cultura Emanuela Nichetti, il Museo Civico di Crema e del Cremasco martedì 18 maggio 2021, a partire dalle 10 fino alle 18, ogni ora pubblicherà dei brevi e suggestivi video che consentiranno al visitatore virtuale di effettuare delle “passeggiate” nelle diverse sezioni museali, allargando a una vasta platea di

pubblico l’accesso al patrimonio conservato nelle collezioni cremasche.

La “Domenica al museo”

Prosegue inoltre l’iniziativa Domenica al Museo ideata per favorire la ripresa della frequentazione fisica degli spazi museali e il riappropriarsi del patrimonio storico artistico di Crema e del territorio. Le visite guidate sono gratuite, per accogliere i cittadini in piena sicurezza la visita sarà consentita a un numero massimo di 10 persone per gruppo. È obbligatoria la prenotazione entro le 17 del venerdì precedente alla visita.

Prenotazioni: al numero: 0373256414 o via email a museo@comune.crema.cr.it