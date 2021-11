Domenica ultimo appuntamento con "Castelli Aperti"

Arte e cultura

Per l'ultimo atto della sessione autunnale tornano ad aprire anche i gioielli di Rivolta, Cologno e Brignano.

Domenica sarà l'ultima occasione per visitare il circuito dei castelli, palazzi e borghi medievali di Pianura da scoprire.

Ultima domenica con Castelli Aperti

Nelle precedenti due giornate, a settembre e ottobre, sono risultate gettonatissime le due nuove realtà della provincia di Brescia, come succede ogni anno a tutte le new entry nel circuito che ormai raccoglie fedelissimi visitatori da tutta la Regione.

Il prossimo appuntamento sarà invece l'ultima occasione del 2021 per la rete dei castelli e borghi della media pianura lombarda, che tornerà ad aprire le porte solo nella primavera del 2022.

Grandi ritorni a Rivolta, Cologno e Brignano

Per l'ultimo atto di questa sessione autunnale saranno aperte la quasi totalità delle 21 realtà della rete, compresi i graditi ritorni del bellissimo borgo e basilica di Rivolta d’Adda nel Cremasco, il borgo medievale di Cologno al Serio e l’imponente palazzo di Brignano Gera d’Adda. Superate le difficoltà organizzative dovute alle restrizioni anti contagio la prossima primavera, si spera già a partire dalla prima domenica di marzo, sarà il punto d'inizio per tornare a una "normalità turistica".

Per conoscere gli orari delle visite guidate, i costi e i recapiti per le prenotazioni è possibile visitare il sito sempre aggiornato www.pianuradascoprire.it. La segreteria organizzativa dell’associazione Pianura da scoprire è disponibile per tutte le informazioni, chiamando al numero 0363 301452 o all’indirizzo mail: info@pianuradascoprire.it. Per accedere è necessario il Green Pass.