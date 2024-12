Diventare Custodes, al via il nuovo tirocinio per i liceali rivoltani

Dopo la positiva esperienza dei passati anni scolastici è pronto a partire il nuovo tirocinio dei Custodes, una proposta di “alternanza scuola-lavoro” rivolta a studenti di Istituti Superiori a indirizzo artistico, turistico e linguistico.

Diventare Custodes dell'arte e della storia

Il progetto, denominato Custodi di arte e storia a Rivolta d’Adda, è promosso dalla Consulta della Cultura con lo scopo di far lavorare i giovani su idee e sinergie inerenti alla promozione storica, artistica e culturale del territorio.

Il tutto seguendo i “Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento” (PCTO) – i cosiddetti “tirocini alternanza scuola-lavoro” - previsti dai piani di studi delle scuole superiori di secondo grado, che rappresentano per gli studenti un’occasione preziosa in cui crescere, comprendere l’utilità delle proprie esperienze formative, provare per scegliere ed agire responsabilmente. Si tratta di tutta una serie di attività che consentano al tirocinante - come auspica la Legge 92 del 2012 - di “migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in

una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale”.

"Con il Progetto Custodes – spiega Ivan Losio, coordinatore della Consulta della Cultura e tutor del tirocinio - gli studenti avranno modo di ottemperare alle loro esigenze curricolari e di entrare a far parte di un gruppo di esperti ed “ambasciatori” di cultura rivoltana. Grazie all’apporto di numerosi esperti e cultori locali i ragazzi verranno impegnati in un percorso formativo che permetterà loro di approfondire diversi aspetti legati alle peculiarità del nostro territorio a 360 gradi". "Nel contempo, gli studenti potranno mettere a frutto le conoscenze acquisite – spiega Clara Vismara, presidente di Università del Ben-Essere APS - attraverso la sperimentazione di professionalità specifiche quali l’organizzazione di eventi promozione turistica, la progettazione grafica, la redazione di testi in chiave giornalistica, anche in lingua straniera, fino alla realizzazione di riprese fotografiche e video".

Collaborazione tra parrocchia e Unibenessere

Il progetto è promosso e realizzato nell’ambito di una collaborazione tra la Parrocchia di S.Maria Assunta e S.Sigismondo di Rivolta d’Adda e Unibenessere, ente del terzo settore titolato alla stipula della necessaria convenzione.

Il tirocinio coinvolge l’apporto volontario di diversi esperti di cultura locale (monsignor Dennis Feudatari, Cesare Sottocorno, Mauro Bonazzoli, Marco Cagna, Valentino Galli, Alessandra Rovelli, Fabio Conti e Luigi Minuti) e di altre figure chiamate a seguire i ragazzi in aspetti più tecnici legati a ricerche d’archivio, produzione di materiale multimediale, mostre ed eventi (Clara Vismara, Gianluca Colombi e Angelo Ogliari).

Le attività sono proposte sotto il patrocinio del Comune di Rivolta d’Adda.

"Si tratta di una proposta culturale che va nella direzione di una promozione del territorio di alto profilo – afferma Nicoletta Milanesi, Consigliere delegato alla Cultura – riteniamo che il coinvolgimento dei giovani sia di notevole importanza e confidiamo nel successo dell’iniziativa".

Le attività in paese

Nel corso dei passati anni scolastici i risultati dell’esperienza si sono rivelati molto positivi, sia per l’entusiasmo profuso dai ragazzi che per l’entità e la qualità delle azioni offerte al territorio. Sono state numerose le iniziative che han visto impegnati i giovani tirocinanti nel ruolo di “ambasciatori” delle bellezze artistiche rivoltane e che han riscosso l’interesse di diverse centinaia di cittadini e di turisti esterni. Per citarne solo alcune: le giornate denominate “Scopri Rivolta d’Adda e i suoi monumenti” organizzate il 25 aprile e il 2 giugno in collaborazione con l’Associazione Pianura da scoprire, “Mangia e scopri” il 16 giugno e “Piazza d’arte” tenuta lo scorso 22 settembre. E copiosa è stata la

produzione di materiale illustrato per la promozione dei monumenti del borgo: opuscoli, cartoline e segnalibri.

Le attività si svolgeranno a Rivolta d’Adda nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2025. Le adesioni dovranno pervenire entro il prossimo 20 dicembre 2024.