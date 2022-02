Dal 6 marzo tornano le Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali

Cultura

Saranno 24 le mete sparse nella pianura tra Bergamo, Brescia, Cremona e Milano, che si potranno esplorare durante le 11 date previste.

Ritornano anche per questa primavera le attesissime giornate di apertura del circuito di castelli, palazzi e borghi medievali che ad ogni edizione permettono a migliaia di visitatori di scoprire le bellezze storiche e artistiche della media pianura lombarda. Gli appuntamenti, promossi da Pianura da Scoprire, riprenderanno il 6 marzo.

Tornano le Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali

Saranno 24 i castelli, palazzi e borghi medievali, sparsi nella pianura tra Bergamo, Brescia, Cremona e Milano, che si potranno esplorare durante le 11 date previste dalla manifestazione: ogni prima domenica del mese, da marzo a giugno e da settembre a novembre, più tutte le festività, da Pasquetta al 25 aprile, dal 2 giugno al 6 novembre 2022.

Alla scoperta della storia e dell'arte

Un circuito così diffuso nella pianura lombarda perché nel Medioevo questo territorio ha rappresentato un importante confine, in particolare tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia, che oggi ha lasciato numerose eredità in termini architettonici e di fortificazioni, unitamente a preziose testimonianze storiche e artistiche. Immersi nella pianura si potranno scoprire luoghi di solito non fruibili al pubblico, imponenti e suggestive dimore di grandi condottieri, luoghi di battaglie e leggende, come pure tanti piccoli scorci di borghi spesso ai margini dei circuiti turistici.

In ogni località si potranno effettuare visite guidate e partecipare ai numerosi eventi che i comuni organizzano in concomitanza delle giornate di apertura. Molto apprezzata dal pubblico anche la formula proposta, vincente per semplicità e autonomia organizzativa: i visitatori possono liberamente scegliere quali e quante realtà visitare sulla base degli orari di apertura di ciascuna località, sempre consultabili e aggiornati sul sito.

Le date confermate

Per informazioni sulle date e sulle mete da visitare è possibile scrivere all’indirizzo mail info@pianuradascoprire.it o telefonare al numero 0363.301452. Le date a oggi confermate sono domenica 6 marzo, domenica 3 aprile, lunedì 18 aprile (Pasquetta), lunedì 25 aprile (Liberazione) domenica 1 maggio, giovedì 2 giugno (Festa della Repubblica) e domenica 5 giugno. In autunno, invece, si riprenderà da domenica 4 settembre, domenica 2 ottobre, martedì 1 novembre e domenica 6 novembre. Per conoscere tutte le destinazioni è possibile consultare il sito di Pianura da Scoprire.