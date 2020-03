Da Brera al Louvre, dal Metropolitan all’Hermitage: dieci musei da visitare… restando a casa

In questi giorni di reclusione forzata non tutto vien per nuocere. Restare a casa ci ha regalato la possibilità di godere di tempo che da tempo non avevamo più troppo impegnati a correre seguendo i ritmi frenetici della vita lombarda. E cosa fare di questo tempo? Qualcuno ha riscoperto passioni e interessi ormai sopiti. Musica, lettura, allenamenti in casa e non da ultima l’arte.

Dieci musei da visitare da casa

E se noi non possiamo andare al museo…il museo viene da noi. Grazie alla tecnologia, di cui fino a ieri eravamo schiavi e che oggi, invece, è diventata una fondamentale alleata. Ecco allora dieci musei da vistare stando a casa con tour virtuali e collezioni online.

1. Pinacoteca di Brera – Milano

2. Galleria degli Uffizi – Firenze

3. Musei Vaticani – Roma

4. Museo Archeologico – Atene

5. Prado – Madrid

6. Louvre – Parigi

7. British Museum – Londra

8. Metropolitan Museum – New York

9. Hermitage – San Pietroburgo

10. National Gallery of art – Washington

