Cosa fare nella Bassa Bergamasca nel weekend: gli eventi dal 24 al 26 novembre

Anche questo weekend tanti eventi e appuntamenti nella Bassa. A farla da padrone saranno gli appuntamenti dedicati alla celebrazione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ma non mancheranno occasioni di divertimento. Ecco una carrellata di appuntamenti dal 24 al 26 novembre 2023.

Cosa fare a Treviglio e dintorni

Bimbilandia a TreviglioFiera

Il 25 e 26 novembre e il 2 e 3 dicembre a TreviglioFiera appuntamento con Bimbilandia, il festival dedicato ai più piccoli, organizzato dall’associazione no profit “La LudoSofia” la quale opera coniugando gioco ed insegnamento per la crescita personale e collettiva. In programma giochi e attrazioni gonfiabili, spettacoli scenici coinvolgenti, artisti di talento saranno sul palco per intrattenere i piccoli spettatori con spettacoli magici. Laboratori educativi interattivi, miniclub e truccabimbi. Non potrà mancare la fotoricordo con il vero Babbo Natale, pronto ad ascoltare e coccolare i bambini. E poi area cinema e food truck. Ma anche gli accompagnatori potranno ritornare bambini, con il bigliardino e tornei di carte.

Winter in Treviglio

A Treviglio si inizia a respirare l'aria di Natale. E' stato presentato il calendario di eventi pensato dall'Amministrazione comunale per Natale 2023: tra gli appuntamenti immancabili di Winter in Treviglio c'è sarà la pista di pattinaggio in piazza Setti, quest’anno ancora più grande, dove si potrà pattinare, allo stesso prezzo del 2022, fino a domenica 7 gennaio 2024.

Aspettando il Natale a Fara Gera d'Adda

Domenica 26 novembre 2023. Grande attesa, in piazza Roma a Fara Gera d'Adda, per l'accensione dell'albero di Natale e per la serie di iniziative ed eventi a tema natalizio dal titolo "Aspettando il Natale". Ad aprire la giornata, dalle ore 9, i mercatini di Natale in piazza con la partecipazione di artigiani e hobbisti. All’interno della basilica Autarena anche laboratori per i più piccoli e, alle 15.30 sempre in piazza, un concerto con musica, immagini e parole tratte dal Piccolo Principe dal titolo “Non è un cappello ma un elefante”. A seguire, attorno alle 17, l’accensione dell’albero.

La retrospettiva dell'Auser su Giovanni Nisoli

Brignano Gera d'Adda. Verrà inaugurata sabato 25 novembre alle 17.30 la tradizionale mostra retrospettiva organizzata dall'Auser locale negli spazi di Palazzo Visconti. Protagonista quest'anno il pittore locale Giovanni Nisoli, le cui opere saranno visitabili da sabato sino al 10 dicembre prossimo ogni sabato e nei giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Diga del Gleno: la tragedia di una valle

Brignano Gera d'Adda. Venerdì 24 novembre 2023, alle ore 21 presso Palazzo Visconti, la sezione locale del CAI e l'Amministrazione comunale organizzano l'evento "Diga del Gleno: la tragedia di una valle". Protagonista della serata saranno il testo e la voce della brignanese Elena Ferri, da una vita all'interno del CAI, che sarà per l'occasione accompagnata dalle musiche e dai video di Giorgio Cordini nel racconto della tragedia avvenuta nel 1923.

"Incredibili bambine": la lettura animata per bambini dai 3 ai 6 anni

Canonica d'Adda, sabato 25 novembre 2023 alle ore 10. Ad organizzare l'evento, dal titolo "Incredibili bambine! Il mondo di Henriette Bichonnier", è la biblioteca comunale, che per la mattinata di sabato propone all'utenza uno spettacolo con letture animate rivolto ai bambini della fascia d'età 3-6 anni. L'evento, ospitato presso il centro diurno di via Locatelli, rientra nell'ambito del progetto nazionale "Nati per leggere" e del "Festival del Buon Tempo" promosso dal sistema bibliotecario della Bassa Bergamasca. Ad intrattenere i bimbi sarà Tiziano Manzini del Pandemonium Teatro, per dare vita alle magiche storie di Henriette Bichonnier attraverso una narrazione interattiva. Ingresso libero e gratuito, ma con prenotazione obbligatoria.

A Calvenzano lo spettacolo teatrale "Amore al quadrato"

Si terrà domani, sabato 25 novembre, alle 21 nell'auditorium comunale di largo XXV Aprile lo spettacolo teatrale "Amore al quadrato", scritto, diretto e interpretato da Gabriele Manili, attore, autore e regista romano, e Valeria Danesi, storica dell'Arte appassionata di Medioevo. Lo spettacolo narra l'amore in tutti i sensi, tra arte e parola. L'evento è organizzato da "Il salotto di Marina" di Marina Trovati. Il costo dei biglietti è di 10 euro, in vendita su www.ilsalottodimarina.com oppure su www.18tickets.it.

Il monologo "Le Fenici" di Marta Ossoli in auditorium a Calvenzano

Un monologo teatrale dedicato a quattro donne, quattro esempi di forza ed emancipazione attraverso i secoli. Domenica 26 novembre alle 21 l'auditorium in largo XXV Aprile a Calvenzano ospita lo spettacolo "Le Fenici", scritto, diretto e interpretato da Marta Ossoli, attrice pluripremiata diplomatasi all'Accademia dei Filodrammatici di Milano. Porterà sul palco le storie di Artemisia Gentileschi, Frida Kahlo, Alda Merini e Maria Callas. L'evento è organizzato da "Il salotto di Marina" di Marina Trovati. Il costo dei biglietti è di 10 euro, in vendita su www.ilsalottodimarina.com oppure su www.18tickets.it.

"Virgo Fidelis" a Spirano

Venerdì 24 novembre 2023. Verrà presentato questa sera, venerdì, in sala G. Conca a Spirano il progetto di educazione stradale realizzato dall'Associazione Carabinieri, sezione di Urgnano (con competenza anche sui Comuni di Cologno e Spirano, ndr). Alla presentazione seguirà, sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, l'apertura dell'analoga mostra allestita dai volontari e ad ingresso libero, mentre nella giornata di domenica si terrà alle 9.45 la cerimonia dell'alzabandiera in municipio, seguita dal corteo in paese sino alla Chiesa parrocchiale e dalla celebrazione eucaristica alle 10.30. I volontari invitano tutta la comunità, e non solo, a far visita alla mostra e a partecipare agli eventi in programma.

Cosa fare a Romano e dintorni

Caramelle Pagliarini in mostra

A Palazzo della Ragione in mostra “Le Caramelle Pagliarini: tra creatività e marketing”. Un'esposizione della raccolta di scatole e materiale pubblicitario di Salvatore Alecci. Sarà visitabile, con accesso libero e senza prenotazione, fino a domenica 26 novembre.

A Martinengo serata di solidarietà alpina

Venerdì 24 novembre, alle 21, il Gruppo Alpini di Martinengo in collaborazione con il Gruppo Alpini Antegnate organizzano una serata di solidarietà alpina con un concerto dedicato a Ennio Morricone al Filandone.

Fabio Santini, voce narrante, Michela Podera al flauto traverso, Raffaele Mezzanotti alla chitarra.