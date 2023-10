Cosa fare nella Bassa Bergamasca nel weekend: gli eventi dal 13 al 15 ottobre

Palio dei Cantù e Marendì del Palio a Martinengo

Weekend di festa quello in arrivo, il 14 e il 15 ottobre infatti va in scena il 43esimo «Palio dei Cantù». Domani, sabato 14, dalle 20, nel centro storico avrà luogo il 25esimo «Marendì del Palio», in cui saranno distribuiti menù tipici tipici della tradizione bergamasca. Per ricevere le leccornie, offerte dai commercianti, è però necessario acquistare piatto e ticket in vendita in via Locatelli e in via Allegreni a 25 euro. Musiche, giochi e spettacoli dal sapore medievale. Domenica alle 9 in piazza Maggiore sarà invece possibile assistere alla sfilata con revocazione storica e alla camminata allegro andante con gli asinelli, verrà poi scelto il miglior abito medievale.

"Ecce Covid": a Spirano ultimo weekend di apertura della mostra sulla pandemia

Inaugurata lo scorso fine settimana, l'esposizione comprende una trentina di artisti bergamaschi e bresciani che - ciascuno con la propria sensibilità e le proprie modalità artistiche - raccontano attraverso i propri occhi il periodo del primo lockdown e l'impatto della pandemia sulle nostre vite. Dopo essere stata ospite a Bergamo, Sarnico, Adro e San Giovanni Bianco, la mostra "Ecce Covid" è ora allestita alla sala G. Conca di Spirano, aperta al pubblico fino a domenica 22 ottobre e accessibile dal venerdì alla domenica tra le 15 e le 18.

A Fara Gera d'Adda le letture teatrali "Dove ancora ci sono i cigni" a cura di "Les Moustaches"

Fresco vincitore del premio Iceberg 2023 dedicato alla miglior compagnia teatrale under 35 d'Italia, il gruppo farese "Les Moustaches" si appresta a tenere due letture teatrali, sabato 14 e sabato 21 ottobre 2023, all'interno dell'ex linificio farese. Oggetto delle letture "Dove ancora ci sono i cigni", racconto fantastico che ha come protagonisti proprio Fara Gera d'Adda e i suoi abitanti.

I sessant'anni dell'Odin Teatret di Eugenio Barba tra Pontirolo e Treviglio

Cinque giorni di grandi appuntamenti con teatro, convegni ed eventi tra Pontirolo Nuovo e Treviglio. A organizzare la rassegna, iniziata mercoledì e che proseguirà fino a domenica compresa, è il locale gruppo "Arhat Teatro", fondato e coordinato da Pierluigi Castelli, che in questi giorni festeggia i 60 anni dell'Odin Teatret di Eugenio Barba. Molti gli spettacoli e gli eventi in programma, tutti dall'indiscusso valore artistico.

Una conferenza a Treviglio sull'epoca vittoriana

Per conoscere l’epoca vittoriana e sapere tutto di come si viveva in quei tempi a Treviglio, nello spazio hub di piazza Garibaldi, sala di fronte al teatro Tnt, sabato 14 ottobre alle 21 Viviana Pozzi, in arte Vivi Everiday, terrà la sua conferenza dal titolo "Aspetti di un’epoca che non ti aspetti. Pazza epoca vittoriana". Pozzi è conosciuta per il suo canale Youtube attraverso il quale ha avvicinato tante persone alla sua passione, ovvero la Storia. Sabato sera a Treviglio racconterà ancora una volta la storia che non insegnano a scuola partendo dall’epoca vittoriana e ramificandosi poi nelle varie epoche storiche. La conferenza è organizzata da il "Salotto di Marina", la Start-up di Marina Trovati. Il prezzo del biglietto è di 10 euro, acquistabili su www.ilsalottodimarina.com, individuando lo spettacolo e cliccando "prenota biglietto". I biglietti si possono acquistare anche al momento, preferibilmente in contanti.

A Caravaggio fa tappa il festival "Settimane Barocche di Brescia"

Caravaggio aderisce per la prima volta alla rassegna musicale "Settimane Barocche di Brescia", portando quest'anno l'evento anche nella Bassa bergamasca. Con 36 appuntamenti in 31 date, il Festival si svolge in diverse località delle province di Brescia e di Bergamo e verranno coinvolti musicisti che rappresentano la maggiore espressione musicale italiana e internazionale, per concerti che spazieranno dal ‘500 al ‘700. Il concerto caravaggino, dal titolo "Alla Milanese!" a cura di UtFaSol Ensamble, è in programma domenica 15 ottobre alle 20.45, nella Chiesa di San Bernardino. I posti sono limitati alla capienza massima della chiesa ed è previsto un biglietto di 5€ acquistabile in prevendita o in loco.

In auditorium a Calvenzano lo spettacolo teatrale "La Casa di Bambola"

Venerdì 13 ottobre alle 21 all’Auditorium di Calvenzano in Largo XXV Aprile va in scena "La Casa di Bambola", spettacolo teatrale in tre atti scritto dal drammaturgo norvegese Henrik Ibsen nel 1879. Ambientato in una cittadina della Norvegia, pungente critica sui tradizionali ruoli dell'uomo e della donna nell'ambito del matrimonio durante l'epoca vittoriana, il dramma segue il destino di una donna sposata, le cui aspirazioni di vita e auto-realizzazione sono frustrate in un mondo dominato dagli uomini. Lo spettacolo è messo in scena dalla compagnia teatrale "Gilda delle Arti" con l’adattamento e la regia di Miriam Ghezzi. La conferenza è organizzata da il "Salotto di Marina", la Start-up di Marina Trovati. Il prezzo del biglietto è di 10 euro, acquistabili su www.ilsalottodimarina.com, individuando lo spettacolo e cliccando "prenota biglietto". I biglietti si possono acquistare anche al momento, preferibilmente in contanti.