Cosa fare a Treviglio e dintorni nel weekend: gli eventi dal 22 al 24 settembre

Non sapete cosa fare questo weekend? Ecco una carrellata di proposte tra gli eventi in programma dal 22 al 24 settembre a Treviglio e dintorni.

Festival Segnali Experimenta

Urgnano

Ultimo appuntamento per l'edizione del festival 2023 con "Fiatone - Io e la bicicletta" di Luna e Gnac Teatro. Lo spettacolo è inserito nella sezione "Teatro in famiglia" ed è particolarmente adatto per i ragazzi. Prenotazione obbligatoria, contattando (entro sabato 23/9) i numeri 035 891878 - 340 4994795 o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica laboratorioteatrofficina@gmail.com. L'appunatemento è per domenica 24 settembre alle 16.30 in Auditorium.

Street Food e Sbarazzo

Treviglio

Verrà inaugurato oggi, venerdì 22 settembre 2023, a mezzogiorno lo Street Food di Treviglio, tradizionale appuntamento che chiude gli eventi estivi e che, assieme allo Sbarazzo dei commercianti, animerà il centro storico per tutto il weekend. Qui tutti i dettagli

Mostra collettiva: "Omaggio a Caravaggio"

Caravaggio In occasione dell'anniversario di nascita del grande maestro Michelelangelo Merisi, detto il Caravaggio, l'Associazione Culturale il Caravaggio ha invitato artisti da gran parte delle regioni italiane, oltre che della Russia, Germania e Brasile, a reinterpretare le opere di Caravaggio, oppure, creare un'atmosfera caravaggesca, ognuno seguendo il suo proprio stile. Saranno esposte copie di Caravaggio realizzate dall'artista Pietro Roglio, caravaggino di 89 anni, socio fondatore dell'associazione e opere degli artisti che hanno accettato questa sfida: Alberto Merisio, Antonio Crai, Beppe Zanonzelli, Claudia Melara, Ema Grazioli, Ekaterina Anciugova, Eugenia Harten, Gabriella Di Natale, Giorgio Versetti, Lorella Facchetti, Luisa Reali, Lydia Lorenzi, Maddalena Cavalli, Maria Luisa Gregori (Malu), Mario Del Viero (Miroa), Marisa Bellini, Marino Castoldi, Massimo Marzagalli, Paolo Borgonovo, Paolo Grasselli, Pietro Montante, Piero Buttinoni, Piero Roglio, Silvana Maggioni, Vito Legramandi e Vittoria Salati. Inaugurazione sabato 23 settembre alle 17, all'auditorium dell'antico monastero di San Bernardino, dove si brinderà al più illustre dei caravaggini.

Alzheimer fest

Cologno al Serio

Da Nord a Sud, dalla Lombardia alla Sardegna, dalla Puglia alla Liguria. Un mese di viaggio, da metà settembre a metà ottobre: 5 tappe, tra Cologno, tre mari e tante soste lungo il cammino. Con storie da condividere e un messaggio da gridare finché fa male, finché ce n’è: se le demenze sono in ogni provincia d’Italia, allora le cure devono esserci tutte, dovunque, subito. Ecco il programma in sintesi della due giorni di festa, sabato 23 e domenica 24 settembre (una serie di attività saranno sempre presenti)

Da lunedì 18 settembre

Inizio della realizzazione del graffito "Il viaggio invisibile" a cura degli studenti del Liceo Artistico Statale “Giacomo e Pio Manzù” di Bergamo. Presso il sottopasso Ex Statale 591, e allestimento vetrine a tema a cura dell’associazione Le Botteghe di Cologno al Serio.

Sabato 23 settembre

Ma in che anno siamo?

Alle 10 L’inaugurazione del Fest comincia con una spaesante sfi lata di abiti d’epoca (dal 1500 al 1800) per le vie del borgo medievale (con “I Quartieri di Osio Sotto”). E dopo il rito dei saluti, si comincia!

Alle 10 L’inaugurazione del Fest comincia con una spaesante sfi lata di abiti d’epoca (dal 1500 al 1800) per le vie del borgo medievale (con “I Quartieri di Osio Sotto”). E dopo il rito dei saluti, si comincia! Cinque passi lungo il fossato

Dalle 11 Passeggiata leggera leggera (sulle orme del Gruppo di cammino Cologno al Serio) tra mostre fotografi che e racconti di vita: con il QR ascolti i Podcast degli Ospiti Vaglietti. Partenza da Porta Rocca

Dalle 11 Passeggiata leggera leggera (sulle orme del Gruppo di cammino Cologno al Serio) tra mostre fotografi che e racconti di vita: con il QR ascolti i Podcast degli Ospiti Vaglietti. Partenza da Porta Rocca I musei che abbracciano l'Alzheimer: ARTe-CAFFE’

Dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 16 Annusare e dipingere. Una miscela che stimola le memorie più profonde. Laboratorio a cura del Mart di Rovereto. Via Rocca

Dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 16 Annusare e dipingere. Una miscela che stimola le memorie più profonde. Laboratorio a cura del Mart di Rovereto. Via Rocca Nodi di spessori dalle 14 alle 17 Laboratorio artistico di scultura tessile. Progetto di Guido Morgavi con Jonas Glenk, Cristina Bucci e il sax di Giacomo Downie. Al Parco della Rocca

Bottega ludens

Divertiamoci con i giochi di una volta e con quelli tutti da inventare. Con ARKIS Rete di Idee. Nel giardino del

Museo della civiltà contadina.

Divertiamoci con i giochi di una volta e con quelli tutti da inventare. Con ARKIS Rete di Idee. Nel giardino del Museo della civiltà contadina. Senior si diventa (in un minuto)

Dalle 15.30 L’esperienza del Simulatore di Vecchiaia. Presso la Sala Civica. A cura di Mailyn Seyoum di Ten

Dalle 15.30 L’esperienza del Simulatore di Vecchiaia. Presso la Sala Civica. A cura di Mailyn Seyoum di Ten Non mi contengo

Dalle 15.30 Zero contenzioni nelle RSA: un'utopia riconosciuta dalla legge? Michele Farina intervista Silvana Marin

Come si può curare attraverso l’ambiente a cura di Fondazione RSA Vaglietti Corsini e Linet.

Presso Fondazione RSA Vaglietti Corsini

Dalle 15.30 Zero contenzioni nelle RSA: un'utopia riconosciuta dalla legge? Michele Farina intervista Silvana Marin Come si può curare attraverso l’ambiente a cura di Fondazione RSA Vaglietti Corsini e Linet. Presso Fondazione RSA Vaglietti Corsini Concerto senza età

Alle 17 con l’Orchestra Giovanile SMIM di Bergamo e provincia diretta da Nino Accardi. Alla Fondazione Vaglietti

Alle 17 con l’Orchestra Giovanile SMIM di Bergamo e provincia diretta da Nino Accardi. Alla Fondazione Vaglietti Rutilanti colori

alle 17.30 Inaugurazione della mostra dell’artista colognese Fernando Antonio Picenni, classe 1929. Sala consiliare e

Sala del cavallo

alle 17.30 Inaugurazione della mostra dell’artista colognese Fernando Antonio Picenni, classe 1929. Sala consiliare e Sala del cavallo Il cibo della memoria

Alle 19.30 Apericena a cura dell’Atelier Melograno (Centro Diurno di Palazzolo sull’Oglio). Con l’accompagnamento

musicale di ComfortCura. Presso il Parco della Rocca. La partecipazione è limitata a 100 persone e il costo è di 10 euro a persona. La prenotazione deve essere effettuata inviando un messaggio Whatsapp al numero 375.6123959 indicando Nome e Cognome e l’indicazione “Cibo della memoria” e il numero delle persone per cui prenotare entro giovedì 21 settembre 2023

Alle 19.30 Apericena a cura dell’Atelier Melograno (Centro Diurno di Palazzolo sull’Oglio). Con l’accompagnamento musicale di ComfortCura. Presso il Parco della Rocca. La partecipazione è limitata a 100 persone e il costo è di 10 euro a persona. La prenotazione deve essere effettuata inviando un messaggio Whatsapp al numero 375.6123959 indicando Nome e Cognome e l’indicazione “Cibo della memoria” e il numero delle persone per cui prenotare entro giovedì 21 settembre 2023 L’acqua non muore mai

Alle 20.30 Il docufilm di Barbara Roganti sulla vita al tempo dell’Alzheimer. La regista ci racconta il suo viaggio. Presso il Parco della Rocca

Domenica 24 settembre

Processo al cervello

Alle 10 Perché quando si ammala è così difficile da guarire? Marco Trabucchi fa il difensore e Stefano Cappa la

pubblica accusa. Presso via Rocca

Alle 10 Perché quando si ammala è così difficile da guarire? Marco Trabucchi fa il difensore e Stefano Cappa la pubblica accusa. Presso via Rocca I musei che abbracciano l'Alzheimer

Alle 10 Tutti invitati al laboratorio dell’Accademia Carrara: dall’esperienza di Custodire Memorie, l’opera d’arte come sorgente di emozioni. Sala Civica.

Alle 10 Tutti invitati al laboratorio dell’Accademia Carrara: dall’esperienza di Custodire Memorie, l’opera d’arte come sorgente di emozioni. Sala Civica. Nodi di spessori

Dalle 10 alle 13 Laboratorio artistico di scultura tessile. Progetto di Guido Morgavi con Jonas Glenk, Cristina Bucci e il sax di Giacomo Downie. Al Parco della Rocca

Dalle 10 alle 13 Laboratorio artistico di scultura tessile. Progetto di Guido Morgavi con Jonas Glenk, Cristina Bucci e il sax di Giacomo Downie. Al Parco della Rocca Cura: lo stato dell'arte

Alle 10.30 Facciamo il punto con gli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità. Via Rocca.

Alle 10.30 Facciamo il punto con gli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità. Via Rocca. Cinque passi lungo il fossato

Dalle 11 Passeggiata leggera leggera (sulle orme del Gruppo di cammino Cologno al Serio) tra mostre fotografi che e racconti di vita: con il QR ascolti i Podcast degli Ospiti Vaglietti. Partenza da Porta Rocca

Dalle 11 Passeggiata leggera leggera (sulle orme del Gruppo di cammino Cologno al Serio) tra mostre fotografi che e racconti di vita: con il QR ascolti i Podcast degli Ospiti Vaglietti. Partenza da Porta Rocca La commedia dell'arte della cura

Alle 15 Uno spettacolo di burattini per grandi vecchi e piccini. Con Moreno Pigoni, a cura di Elisabetta Della Casa (associazione I Burattini della Commedia). In piazza Agliardi

Alle 15 Uno spettacolo di burattini per grandi vecchi e piccini. Con Moreno Pigoni, a cura di Elisabetta Della Casa (associazione I Burattini della Commedia). In piazza Agliardi Il posto delle fragole (o delle storie?)

Alle 17 Racconti dai Centri Diurni: presentazione della pubblicazione a fumetti “Il posto delle storie”. Musica, letture e interventi (progetto BergamoBrescia Capitali della Cultura 2023). Piazza Agliardi

Alle 17 Racconti dai Centri Diurni: presentazione della pubblicazione a fumetti “Il posto delle storie”. Musica, letture e interventi (progetto BergamoBrescia Capitali della Cultura 2023). Piazza Agliardi Mio nonno era un ciliegio

Alle 18 Spettacolo teatrale con attori di pregio. Alla Fondazione Vaglietti.

Alle 18 Spettacolo teatrale con attori di pregio. Alla Fondazione Vaglietti. A rotta di Cuollo

Alle 18.30 Ironia (e sesso) a Disabilandia. Michele Farina intervista Marina Cuollo. Via Rocca.

Alle 18.30 Ironia (e sesso) a Disabilandia. Michele Farina intervista Marina Cuollo. Via Rocca. Avanti un'altra (tappa)

Alle 19 inaugurazione del graffi to “Il viaggio invisibile” a testimoniare il passaggio dell’Alzheimer

Fest da Cologno al Serio.

Alle 19 inaugurazione del graffi to “Il viaggio invisibile” a testimoniare il passaggio dell’Alzheimer Fest da Cologno al Serio. L’appartamento

Alle 20.30 L’Alzheimer è come una casa che si svuota? Spettacolo teatrale con la regia di Marco Foresti, da un testo di Giulio Irneari. Alla Fondazione Vaglietti.

Notte di fine estate

Caravaggio

Una serata all'insegna dello svago, dello sport e della musica quella che la rinata associazione dei commercianti, "Caravaggio Viva", propone sabato 23 settembre per i caravaggini e tutti i visitatori che vorrano trascorrere qualche ora nella città di Michelangelo Merisi. Di seguito il programma.

Piazza Garibaldi e Piazza Gallavresi

Volley Caravaggio e Basket 86 - Presentazioni squadre

Musica Dj Carlos

Cibo e bevande

Attività aperte (Promas Case, Unmetroquadro)

Piazza Santi Fermo e Rustico e piazza Ceppo

Musica Dj EuroGala

Cibo e bevande (Panificio Stuani, Food&Drink Triskell, Gelateria Il Turchese)

Esposizione Paolo Grasselli

Book Blogger Poi te lo presto

Attività aperte (Cascina Albarito, Libreria Come un fior di loto, Profumeria La Primula)

Stand (Palestra Punto Fitness)

Via Roma

Cibo e bevande (Papa Joe)

Associazione Gamma 360

Esposizione Ar. Sanjna Sankar

Esposizione fotografica Marta Pernigoni

Attività aperte (Suis Moi)

Largo Luigi Cavenaghi

Musica Band Ruvido

Cibo e bevande (Pizzeria Da Bassano, Bar Magic: Bomboloni&Croissant caldi ore 22.30)

Dimostrazione Taglio barba (Marco e Nadia)

Attività aperte (El Furner, Belli & Ribelli, TAVUS tappeti, Il Gingillo2, Neverending Travel, Jo Svapo, La Matita, GP immobiliare, Tutto celiachia e non solo)

Stand (Kokoro)

Via XXV Aprile

Cibo e bevande (Panificio Il chicco di grano)

Gioco Calcio Balilla Umano

Attività aperte (L’Angolo di Monica)

Piazza Antonio Locatelli

Musica Dj Set Buena Onda Dance Studio e Edwin Della Torre Cibo e bevande

(Gastronomia Il Castello, Gelateria Daniel’s, U3, Dolciumi, Bar Castello)

Attività per i bambini (Mascotte Veratour PanteraVera, Gonfiabili, Truccabimbi)

Attività aperte (Mirigiro Viaggi, Mira Bella, Ecoflame)

Stand (Il pettine magico, Articotte, Hobbisti)

Via Polidoro Caldara

Musica Mirco Live Music

Cibo e bevande (La Taverna del Caravaggio, Dolciumi)

Stand (Cuore in mani Studio Olistico, Abbigliamento)

Attività aperte (Panificio Avelli)

Monte di Pietà

Musica Dj Tommy

Cibo e bevande (Apecar Marynguito)

Esposizione Floriana creazioni

Attività aperte (Castelli Abbigliamento, Oreni1903, New Fashion Parrucchiera, Donata Perego Fiori, Erboristeria Beretta)

Angolo Via Mangone e via Bernardo da Caravaggio

Musica con Antonio Castro

Cibo e bevande (BCCafè - Churrasco brasiliano - Paella Valenciana)

Attività aperte (Abbigliamento Barbara)

Esterno al centro storico

Attività aperte (Rizzi Calzature - Viale Europa Unita, 45)

Settembre Boltierese

Boltiere

Fino al 24 settembre nel piazzale del Mercato Luna Park con attrazioni, mentre sabato 23 settembre alle 16.30 in biblioteca c'è Bibliobus (dai 3 ai 7 anni). Alle 16.30 in piazza Volontariato andrà in scena lo spettacolo teatrale della Fondazione San Giuliano. Alle 21 appuntamento sempre in piazza Volontariato con le poesie di Gigi Medolago. Domenica il clou con i festeggiamenti per Sant'Aurelia, con le celebrazioni ufficiali e alle 11.30 la Nascita sociale in piazza Volontariato, con la consegna di una copia della Costituzione Italiana ai neo 18enni e alle 21 il concerto del corpo musicale San Giorgio.

Camminata solidale SoSteniamoci

Ciserano - Piazza Papa Giovanni XXIII

Si parte domenica alle 9.30 con la messa che verrà celebrata nella chiesa parrocchiale per poi ritrovarsi in piazza Papa Giovanni XXIII, alle 10.30, per la partenza della terza edizione della camminata "SoSteniamoci" organizzata dal Comitato Classe ‘77. Il percorso si snoderà sul territorio ciseranese con un percorso totalmente accessibile e senza barriere architettoniche. Il corteo, che ogni anno richiama tantissimi partecipanti, si concluderà poi nella sede del Sos dove verrà offerto un aperitivo.

Festa d'autunno

Sergnano

Domenica 24 settembre 2023 si terrà la tradizionale Festa d'Autunno con l'organizzazione di iniziative culturali, stand delle associazioni locali e bancarelle con prodotti gastronomici e artigianali nelle vie e piazze del centro storico di Sergnano. Alle 11 si terrà l'inaugurazione ufficiale della manifestazione con taglio del nastro e corteo per le vie del paese con il Corpo bandistico S. Martino Vescovo di Sergnano, trattori e mezzi agricoli d'epoca. Si procederà anche con la benedizione del nuovo scuolabus, donato all'amministrazione comunale dalla società Snam. Il programma della giornata proseguirà poi alle 11.30 con degustazione di frittura di pesciolini a cura dell'associazione pescatori, alle 15 lavorazioni carni di suino e preparazione di insaccati organizzata dall'Avis, alle 16.30 concerto e spettacolo del Corpo bandistico S. Martino Vescovo e Mosaico Dance&Arts School. Conclusione alle 18 con la mostra micologica e degustazione polenta, brasato e funghi da parte del Gruppo micologico Vittadini.

Trittico fluviale

Fara Gera d'Adda - Biblioteca

Al via questo venerdì il ciclo di incontri "Trittico fluviale", organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Fara Gera d'Adda in collaborazione con la biblioteca comunale. Collegato con le "Produzioni ininterrotte" realizzate in occasione di Bergamo-Brescia Capitali della Cultura, il trittico si avvarrà della partecipazione di Cristian Bonomi, autore, archivista e referente scientifico dell'Ecomuseo Adda di Leonardo. Il primo incontro, venerdì alle 20.45, riguarderà "L'Adda, il fiume dal corpo di donna". Nelle settimane a seguire si parlerà invece di "Leonardo e l'Adda, il fiume geniale" (29 settembre) e del "Adda operosa: gli ingegneri che calcolarono il fiume" (7 ottobre).

Teatro in castello

Pagazzano - Castello Visconteo

Prosegue la rassegna teatrale al castello di Pagazzano: domenica pomeriggio si va "Da qua a là" con lo spettacolo per famiglie della "Compagnia piccola fanteria carillon". A seguire, merenda offerta dal gruppo Civiltà Contadina. Dopo l'esordio del fine settimana scorso, proseguirà domenica 24 settembre alle ore 16 la rassegna teatrale curata dal gruppo Civiltà Contadina attraverso la propria volontaria Susy Gabellini. La protagonista di domenica sarà Palmira, incaricata di partire per raggiungere "l’altra valle": il suo percorso si rivelerà però pieno di ostacoli, con prove e paure da superare, in un'avventura motivazionale per i bambini e avvincente anche per i più grandi. L'ultimo appuntamento con la rassegna è invece previsto per sabato 21 ottobre con la compagnia Theao che metterà in scena "Le cognate". Tutti gli spettacoli, ricorda l’organizzazione, sono a ingresso gratuito, ma su prenotazione.

Palazzo Visconti (anche la parte privata) riapre al pubblico dopo cinque anni

Brignano Gera d'Adda

Giornata di apertura, domenica 24 settembre, per palazzo Visconti, pronto ad accogliere i visitatori anche all'interno di un'ala della parte privata, di proprietà di Green Thesis. Palazzo vecchio e Palazzo nuovo saranno dunque accessibili con ingresso libero domenica dalle 10 alle 17: a fare da guide ai visitatori saranno gli studenti di terza media per la parte di palazzo Vecchio, e le guide Pro loco per la parte di palazzo Nuovo. Sarà possibile visitare l'immobile - uno dei più significativi immobili signorili del Sei/Settecento lombardo - senza prenotazione e a titolo gratuito: sul posto i volontari Pro loco raccoglieranno invece offerte per la manutenzione del portone ligneo del palazzo. Si ricorda tuttavia che la parte privata del palazzo sarà inaccessibile alle persone con disabilità o problemi motori: essendo ancora un cantiere, il sito presenta infatti barriere architettoniche e pavimentazione sconnessa, che impediscono il transito di sedie a rotelle e carrozzine per ragioni di sicurezza.

La "Nosta Festa"

Spirano - via Dante, cortile della biblioteca e piazzale dell'oratorio

Come ogni anno, Spirano si anima per la "Nosta Festa", tra celebrazioni religiose, contest ed eventi artistico-culturali e riconoscimenti pubblici. A far da protagonista sarà, sia sabato che domenica, l'evento "Impiastreet", basato sulla street art: nella giornata di sabato, a partire dalle 18 verrà inaugurata l'opera vincitrice dell'omonimo concorso artistico, un murales di 60 mq realizzato da Nic Alessandrini; a seguire serata musicale con Dj Stephane Martox e la cover band "L'urlo di Zucchero" a far da cornice al torneo di basket con la Pallacanestro Mafalda. Domenica invece appuntamento alle ore 12 con corsi di skate e graffiti e di hip hop. A seguire ancora intrattenimento musicale con Dj Martox e lo spettacolo di drag queen delle "Swiffer". Saranno inoltre presenti diversi espositori, un'area street food e un'area bimbi, oltre al servizio cucina gestito dalla trattoria "Cavallino".

Sempre nell'ambito della "Nosta Festa", poi, nel piazzale dell'oratorio sabato sera alle 20.45 si terrà "Fantasia in concerto", ad opera dell'associazione musicale G. Conca. In caso di maltempo quest'ultimo evento verrà spostato al Palaspirà.

Sagra di Mozzanica

Mozzanica - dal 22 al 25 settembre

Eventi culturali, mostre, spettacoli, musica e tanto divertimento. Sono gli ingredienti degli eventi, organizzati dal Comune, per celebrare la sagra di Mozzanica. Coinvolto tutto il territorio comunale con eventi in piazza Locatelli, al Centro civico nella ex "Casa Fiori" di via Europa Unita, in sala consigliare di via Stretta e all'oratorio San Luigi e Sant'Agnese. In zona centro sportivo, in via Aldo Moro, sino a martedì 26 settembre attivo il luna park.