Niente cuccagna, quest’anno. Colpa del coronavirus. Per rimediare, l’Amministrazione ha organizzato una cena coi diciottenni di Sergnano.

Cena e non cuccagna

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, non si è tenuta la tradizionale scalata dell’albero della cuccagna. I neo-diciottenni si sono dovuti accontentare di una cena organizzata dall’Amministrazione per celebrare i classe 2002. I coscritti hanno ricevuto in dono una mascherina protettiva personalizzata con il simbolo del Comune di Sergnano e nel corso della serata hanno ascoltato l’intervento dell’assessore all’Istruzione Alice Piacentini. Presenti oltre a lei, il sindaco Angelo Scarpelli, gli assessori, i presidenti delle commissioni comunali, i rappresentanti dell’Avis e il parroco don Francesco Vailati.

