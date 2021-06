Castelli aperti anche a luglio: giornata extra per 10 località da visitare

Domenica 4 luglio, visto l’alto gradimento di pubblico delle edizioni di maggio e giugno, Pianura da scoprire ripropone l’apertura del circuito di manieri e borghi fortificati della media pianura lombarda. Ben 10 località hanno aderito a questa apertura estiva “extra”, aggiuntiva rispetto al calendario tradizionale.

Torna "Castelli Aperti"

Notevole e incoraggiante è la richiesta da parte di un pubblico che proviene da tutta la Lombardia e anche oltre, che ogni mese dimostra di apprezzare le tante realtà unite per coordinare la valorizzazione delle bellezze locali: grandi castelli, piccoli ma caratteristici borghi immersi in itinerari agresti in mezzo alla natura, abbinati a mercatini di collezionismo e antiquariato, apertura di musei e la disponibilità di visite guidate per dare l’occasione di una gita fuori porta per tante famiglie o visitatori di ogni età.

Dal gusto alla storia

Non mancano le occasioni di gusto e ristorazione o di itinerari ciclabili tra parchi e fiumi, in una pianura che spazia nelle province di Bergamo, Cremona e Milano, dall’Adda, al Serio all’Oglio. Sul sito sempre aggiornato www.pianuradascoprire.it e sulla pagina Facebook si trovano tutti i dettagli delle località aperte, con orari, percorsi di visita, costi e prenotazioni, ancora obbligatorie e utili per organizzare al

meglio le visite guidate, in piccoli gruppi, distanziati e contingentati e senza assembramenti, come richiesto dalle disposizioni sanitarie in vigore.

La segreteria organizzativa dell’associazione Pianura da scoprire è disponibile per tutte le informazioni necessarie, chiamando al numero 0363 301452 o all’indirizzo mail: info@pianuradascoprire.it

Le dieci località da visitare

Le località che hanno aderito alla data "extra" del 4 luglio: