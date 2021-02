A Pandino i libri… vanno a spasso

Un nuovo modo di vivere la biblioteca e il rapporto con i libri. In tempi di pandemia tutto può cambiare e adattarsi alle nuove necessità. E’ il caso della biblioteca di Pandino che per sentirsi più vicina ai propri lettori ha lanciato l’iniziativa “Libri a spasso!”. Un modo alternativo per rinsaldare e, in alcuni casi, creare ex novo il contatto con i cittadini.

“Libri a spasso!”

Il timore a uscire di casa, per via dell’attuale emergenza epidemiologica, è infatti una sensazione comune a diverse persone, specialmente se vulnerabili per via dell’età. Come fare allora per ritrovare la “motivazione” e lo slancio per la lettura?

“Abbiamo condotto un’indagine telefonica sugli utenti abituali over 65 (che, in parte, preferisce ora, prudenzialmente, uscire di casa il meno possibile), chiedendo se la consegna di libri a domicilio potesse interessare – spiega l’assessore alla Cultura Sara Sgrò – il riscontro è stato positivo ed è così che abbiamo declinato concretamente il progetto”.

Dalla biblioteca a casa tua

L’iniziativa è gratuita e si rivolge alla generalità dei cittadini, non soltanto agli abituali frequentatori della biblioteca, purché abbiano un’età anagrafica dai 65 anni in su, o siano impossibilitati, a prescindere dall’età, a raggiungere fisicamente il Comune.

Tutto ciò è possibile grazie alla preziosa collaborazione dei carabinieri in congedo, ancora una volta disponibili a collaborare con l’Amministrazione per il bene della comunità.

Per ricevere informazioni circa i giorni e gli orari in cui è possibile usufruire del servizio è possibile contattare la biblioteca al numero 0373 973313 o all’indirizzo mail biblioteca@comune.pandino.cr.it.

“Crediamo che, oltre alla comodità di ricevere e riconsegnare libri a domicilio, questa iniziativa porti con sé il grande valore aggiunto del rapporto umano tipico delle realtà di paese, che continua così ad essere promosso”, ha concluso Sgrò.

Spettacolo per Carnevale

Un’altra iniziativa – seppur circoscritta nel tempo – che si terrà per Carnevale è la condivisione sulle pagine Facebook di Comune e Biblioteca di un video-spettacolo di letture divertenti “A Carnevale… ogni sciocco vale!” pensate per i bambini, a cura della compagnia Pandemonium Teatro.

La disponibilità del link che rimanda al video va da domenica 14 alla mezzanotte di martedì 16 e anche gli adulti sono comunque invitati a partecipare insieme ai più piccoli, per condividere con loro la leggerezza che queste letture sapranno trasmettere e aiutarli a ripetere le coinvolgenti “frasi ritornello” delle storie raccontate.

