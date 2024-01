Volo di tre metri da una scala, 25enne trasportato in eliambulanza al San Raffaele

Ha fatto un volo di tre metri cadendo da una scala e procurandosi un trauma facciale. E' successo questa mattina, 9 gennaio 2024, a Spino. L'operaio, un 25enne straniero, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Raffaele di Milano.

Cade dalla scala per tre metri

L'infortunio è avvenuto intorno a mezzogiorno in via dell'Industria dove l'operaio, dipendente di un'impresa elettrica, era impegnato in lavori di riqualificazione di un capannone in disuso. Secondo una prima ricostruzione effettuata sul posto dagli ispettori del lavoro di Ats e dai carabinieri della stazione di Pandino, il 25enne sarebbe caduto da una scala facendo un volo di tre metri.

Operaio 25enne trasportato al San Raffaele

L'uomo è finito terra rovinosamente procurandosi un trauma facciale e la sospetta frattura del setto nasale. Sul posto si è precipitata un'ambulanza della Croce bianca di Paullo in codice rosso allertata dai colleghi di lavoro del 25enne. Viste le sue condizioni è stato poi richiesto l'intervento dell'eliambulanza che si è alzata in volo da Milano e ha trasportato il ferito all'ospedale San Raffaele. Nonostante le brutte ferite l'operaio non sarebbe in pericolo di vita.