Vìola l'obbligo di dimora, 26enne agli arresti domiciliari

Ha violato l'obbligo di dimora e ieri i carabinieri della Stazione di Rivolta lo hanno posto agli arresti domiciliari. Il 26enne, pregiudicato, residente in paese era stato arrestato a fine novembre a Bergamo per rapina e danneggiamento aggravato.

Vìola gli obblighi, 26enne agli arresti domiciliari

I carabinieri della Stazione di Rivolta d’Adda, su ordine del GIP del Tribunale di Bergamo, hanno sottoposto alla misura degli arresti

domiciliari un cittadino straniero di 26 anni, pregiudicato, residente in paese. L’uomo era stato arrestato alla fine di novembre a Bergamo per rapina e danneggiamento aggravato e, dopo la convalida dell’arresto, il giudice aveva applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Rivolta.

Il 21 novembre dello scorso anno una volante era intervenuta nel centro di Bergamo perché un uomo era stato aggredito da due persone che,

dopo averlo colpito con alcuni pugni, gli avevano rotto il monopattino scaraventandolo più volte per terra e poi gli avevano strappato dalle mani il telefono cellulare. Gli autori del fatto, uno dei quali era il 26enne residente a Rivolta, erano stati subito rintracciati e arrestati per rapina aggravata e denunciati per danneggiamento aggravato. A seguito della convalida dell’atto all’uomo era stata applicata la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Rivolta con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione in orari notturni.

Ai controlli è mancato da casa quattro volte

I carabinieri del posto, ricevuta la comunicazione del provvedimento a carico dell’uomo, hanno eseguito numerosi controlli sul rispetto delle

prescrizioni impostegli e hanno accertato, tra maggio e luglio, che l’uomo ha violato la misura in ben quattro circostanze per essersi allontanato arbitrariamente dall’abitazione nella quale doveva trovarsi durante le ore notturne. I militari hanno sempre informato il Tribunale competente, dettagliando ogni singola violazione dell’uomo e, dopo la terza violazione, l’uomo era stato ammonito. La quarta violazione, della settimana scorsa, prontamente segnalata dai carabinieri di Rivolta al GIP di Bergamo, ha fatto scattare il provvedimento di aggravamento della misura. Nella mattina del 31 luglio l’uomo è stato rintracciato e arrestato dai militari dell'Arma di Rivolta in esecuzione dell’ordine del giudice che, tenuto conto del pericolo di ulteriori violazioni e della necessità di imporre una misura che permettesse il suo controllo in maniera più valida e appropriata, ha applicato gli arresti domiciliari.